Влучність української ППО посилила страх ворога і змусила його змінити тактику. Так, російські гелікоптери Ка-52 більше не наважуються близько підлітати до позицій ЗСУ, заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Не підпускає на гарматний постріл

За словами речника, останнім часом російські ударні вертольоти Ка-52 перестали завдавати ударів зблизька. Вони дедалі більше відмовляються ризикувати. Справа в тому, що українські військові навчилися вправно збивати їх ракетами, тому ворог боїться залітати у зону дії нашої ППО.

Окупанти вимушені тепер використовувати Ка-52 на далеких відстанях, що сильно впливає на їх ефективність.

Раніше Штупун заявляв, що вертольоти-52 становлять загрозу для української бронетехніки, адже здатні завдавати ударів з відстані у приблизно 10 кілометрів. Тоді ж речник спрогнозував, що атака на аеродром в окупованому Бердянську, де якраз базувалися гелікоптери Ка-52, у перспективі може зменшити кількість російських авіаударів на тій ділянці фронту.

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