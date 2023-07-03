Военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров напомнил, что это не первый случай, когда украинские военные сбивают российского "Аллигатора" из ПТРК. Однако это довольно сложная задача. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Попадание вполне возможно

В последнее время украинские защитники часто попадают по российским вертолетам Ка-52. Однако для того, чтобы сбить "Аллигатора" из ПТРК, должны сложиться определенные условия.

Поэтому это довольно уникальное поражение – нетипичными средствами по таким целям,

– подчеркнул военный эксперт.

Ка-52 при выполнении боевой работы может снижать скорость, зависать над определенной позицией. У него достаточно большой фюзеляж, а при его работе выделяется достаточно высокая температура.

Военный эксперт объяснил, как украинские военные из ПТРК сбивают российские вертолеты Ка-52: смотрите видео

"Если использовать ландшафт местности и, например, с холма применить "Джавелин", то, учитывая габариты Ка-52, система наведения может "захватить" вертолет как цель. И если он не выполнит противоракетный маневр, то попадание вполне вероятно", – отметил Андрей Крамаров.

Обратите внимание! В мае 2022 года украинские защитники сбили вертолет Ка-52 из ПТРК "Стугна-П", разработанного в Украине. В тот момент это было уже второе попадание в "Аллигатора" из этого оружия.

Что известно о ликвидации К-52 из "Джавелина"