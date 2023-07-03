Військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров нагадав, що це не перший випадок, коли українські військові збивають російського "Алігатора" з ПТРК. Проте, це доволі складне завдання. Про це він розповів 24 Каналу.

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Влучання цілком можливе

Останнім часом українські захисники доволі часто влучають по російських гелікоптерах Ка-52. Однак для того, щоб збити "Алігатора" з ПТРК, мають скластися певні умови.

Тому це доволі унікальне ураження – нетиповими засобами по таких цілях,

– наголосив військовий експерт.

Ка-52 при виконанні бойової роботи може знижувати швидкість, зависати над певною позицією. Він має доволі великий фюзеляж, а при його роботі виділяється доволі висока температура.

Військовий експерт пояснив, як українські військові з ПТРК збивають російські гелікоптери Ка-52: дивіться відео

"Якщо використати ландшафт місцевості і, наприклад, з пагорба застосувати "Джавелін", то, враховуючи габарити Ка-52, система наведення може "захопити" гелікоптер як ціль. І якщо він не виконає протиракетний маневр, то влучання цілком ймовірне", – зазначив Андрій Крамаров.

Зверніть увагу! У травні 2022 року українські захисники збили гелікоптер Ка-52 з ПТРК "Стугна-П", який був розроблений в Україні. На той момент це було вже друге влучання в "Алігатора" з цієї зброї.

Що відомо про збиття К-52 з "Джавеліна"