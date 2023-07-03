Військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров нагадав, що це не перший випадок, коли українські військові збивають російського "Алігатора" з ПТРК. Проте, це доволі складне завдання. Про це він розповів 24 Каналу.
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Влучання цілком можливе
Останнім часом українські захисники доволі часто влучають по російських гелікоптерах Ка-52. Однак для того, щоб збити "Алігатора" з ПТРК, мають скластися певні умови.
Тому це доволі унікальне ураження – нетиповими засобами по таких цілях,
– наголосив військовий експерт.
Ка-52 при виконанні бойової роботи може знижувати швидкість, зависати над певною позицією. Він має доволі великий фюзеляж, а при його роботі виділяється доволі висока температура.
Військовий експерт пояснив, як українські військові з ПТРК збивають російські гелікоптери Ка-52: дивіться відео
"Якщо використати ландшафт місцевості і, наприклад, з пагорба застосувати "Джавелін", то, враховуючи габарити Ка-52, система наведення може "захопити" гелікоптер як ціль. І якщо він не виконає протиракетний маневр, то влучання цілком ймовірне", – зазначив Андрій Крамаров.
Що відомо про збиття К-52 з "Джавеліна"
- Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний російський гелікоптер Ка-52. Відбулось це на Бердянському напрямку. І це був 309 вертоліт окупантів, який ліквідували українські захисники.
- Крім того, за останній час Сили оборони знищили значну кількість цих вертольотів. 23 червня було ліквідовано черговий Ка-52. За повідомленням речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це був 7 гелікоптер за тиждень, знищенний українськими силами.
- Він наголосив, що українські військові за понад рік війни опанували певні тактичні прийоми, які дозволяють нищити авіацію противника.
- За його словами, якщо гелікоптер летить вище, то потрапляє в зону ураження українських ЗРК. А якщо знижується, то його можуть знищити з ПЗРК, а також ПТРК.