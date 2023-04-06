Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует 24 Канал. Таким образом, потери террористов намного увеличились.

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Что известно о сбивании Ка-52

Череватый подтвердил уничтожение вертолета Ка-52. По его словам, за вертолетом пытался вылететь другой экипаж, но ему удалось уйти.

Ка-52 сбили зенитчики 10-й бригады. Что символично, как раз во время визита президента Украины в Польшу они сбили вертолет переносным зенитно-ракетным комплексом "Перун" польского производства,

– рассказал спикер.

Череватый подчеркнул, что в результате ликвидации Ка-52 весь вражеский экипаж погиб.

Ка-52 – это российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности. Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет". Также вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа.

Актуальные потери врага

С 24 февраля 2022 года вражеское войско сократилось на 176 630 бойцов. Потери в технике: