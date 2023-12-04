Больше всего страдают прибрежные территории: в Херсонском облсовете рассказали об обстрелах КАБами
Херсонская область ежедневно подвергается обстрелам российских захватчиков. Наиболее активно оккупанты используют высокоточные управляемые авиационные бомбы – КАБы.
Гатят как по правом берегу Днепра, так и по левому. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, какие населенные пункты больше всего страдают.
Важно Рекордное количество ударов по Херсонщине: что известно об управляемых авиабомбах России
Какие населенные пункты россияне обстреливают КАБами
Количество КАБов, которые выпускают оккупанты по территории Херсонской области, максимально высокое. Больше всего страдают территории на побережье Днепра: Тягинка, Веселое, Одрадокаменка, Берислав, Казацкое и Белозерское общество, расположенное ниже по течению Днепра от Херсона.
"А особенно КАБами накрывают часть населенных пунктов от Херсона до Берислава почти до плотины Каховской ГЭС. То есть, в этой части враг максимально использует управляемые авиабомбы", - подчеркнул Сергей Хлань.По данным следствия, 6 июня 2023 года около 03:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.
Кроме того, россияне применяют авиабомбы по левому берегу Херсонщины: по плацдармам, которые содержатся Вооруженными Силами Украины в районах Антоновских мостов – автомобильного и железнодорожного, а также вблизи села Крынки.
Какие КАБы имеют россияне
КАБ – это управляемые авиационные бомбы, оснащенные аэродинамическими поверхностями и имеющие систему наведения для лучшей точности. Считается, что КАБ – высокоточное оружие. У России сейчас есть несколько их видов, большинство – еще с советских времен. Однако некоторые постоянно производятся на заводах.
Разновидности КАБ:
- УПАБ-1500В – фугасные бомбы советского производства, к которым оккупанты прикрепили модули управлением полетом и модули коррекции. Это очень непрофессионально, но быстро. Такие КАБ бывают весом 500 килограммов, 1500 килограммов. Последняя из них очень дорога для российского командования, потому используется редко.
- Гром-Э2 – модификация Гром-Э1 без двигателя, в которой увеличили в 1,5 раза боевую часть. Дальность полета – 120 км.
- Дрель – российская авиационная кассетная бомба;
- ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 – фугасные бомбы свободного полета.
Хлань рассказал, как россияне бьют КАБами по Херсонщине: смотреть видео
Для сброса таких бомб нужно подлететь самолетом, а российские самолеты берегутся как можно дальше зоны поражения украинской ПВО. То есть, до расстояния от линии фронта в 40 – 50 километров. Авиабомбы обычно запускают с временно оккупированных территорий. Для запуска КАБ используются Су-34, Су-35 и т.д.
Ситуация в Херсонской области: главное
- В ISW отмечают, что действующая на Херсонщине российская группировка войск "Днепр" все больше состоит из недавно переведенных и деградированных подразделений и новых формирований, которые могут быть причиной очевидного отсутствия целостной командной структуры, отмечают аналитики.
- Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки сообщило, что Россия, вероятно, впервые начала разворачивать новосформированную в Украине 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию на оккупированной части Херсонской области.
- В Генштабе сообщили, что на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.