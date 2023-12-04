Больше всего страдают прибрежные территории: в Херсонском облсовете рассказали об обстрелах КАБами

Херсонская область ежедневно подвергается обстрелам российских захватчиков. Наиболее активно оккупанты используют высокоточные управляемые авиационные бомбы – КАБы.

Гатят как по правом берегу Днепра, так и по левому. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, какие населенные пункты больше всего страдают.

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Какие населенные пункты россияне обстреливают КАБами

Количество КАБов, которые выпускают оккупанты по территории Херсонской области, максимально высокое. Больше всего страдают территории на побережье Днепра: Тягинка, Веселое, Одрадокаменка, Берислав, Казацкое и Белозерское общество, расположенное ниже по течению Днепра от Херсона.

"А особенно КАБами накрывают часть населенных пунктов от Херсона до Берислава почти до плотины Каховской ГЭС. То есть, в этой части враг максимально использует управляемые авиабомбы", - подчеркнул Сергей Хлань.

По данным следствия, 6 июня 2023 года около 03:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

Кроме того, россияне применяют авиабомбы по левому берегу Херсонщины: по плацдармам, которые содержатся Вооруженными Силами Украины в районах Антоновских мостов – автомобильного и железнодорожного, а также вблизи села Крынки.

Какие КАБы имеют россияне

КАБ – это управляемые авиационные бомбы, оснащенные аэродинамическими поверхностями и имеющие систему наведения для лучшей точности. Считается, что КАБ – высокоточное оружие. У России сейчас есть несколько их видов, большинство – еще с советских времен. Однако некоторые постоянно производятся на заводах.

Разновидности КАБ:

УПАБ-1500В – фугасные бомбы советского производства, к которым оккупанты прикрепили модули управлением полетом и модули коррекции. Это очень непрофессионально, но быстро. Такие КАБ бывают весом 500 килограммов, 1500 килограммов. Последняя из них очень дорога для российского командования, потому используется редко.

– фугасные бомбы советского производства, к которым оккупанты прикрепили модули управлением полетом и модули коррекции. Это очень непрофессионально, но быстро. Такие КАБ бывают весом 500 килограммов, 1500 килограммов. Последняя из них очень дорога для российского командования, потому используется редко. Гром-Э2 – модификация Гром-Э1 без двигателя, в которой увеличили в 1,5 раза боевую часть. Дальность полета – 120 км.

– модификация Гром-Э1 без двигателя, в которой увеличили в 1,5 раза боевую часть. Дальность полета – 120 км. Дрель – российская авиационная кассетная бомба;

– российская авиационная кассетная бомба; ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 – фугасные бомбы свободного полета.

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Для сброса таких бомб нужно подлететь самолетом, а российские самолеты берегутся как можно дальше зоны поражения украинской ПВО. То есть, до расстояния от линии фронта в 40 – 50 километров. Авиабомбы обычно запускают с временно оккупированных территорий. Для запуска КАБ используются Су-34, Су-35 и т.д.

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