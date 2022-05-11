Кабаева очень дорога для Путина, – Жданов предположил, что может повлиять на главу Кремля

Военное руководство в стране призналось, что в настоящее время деблокировать Мариуполь военным путем невозможно. Однако есть человек, который может оказать влияние на кремлевского диктатора Путина.

Возможна ли деблокада Мариуполя

Вместе с тем теоретически существует шанс деблокировать Мариуполь. Однако на практике его реализовать невозможно. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 каналу.

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Президент абсолютно прав, потому что сейчас нужно формировать как минимум экспедиционный корпус, а это несколько бригад. Они должны будут пройти 100 километров под перекрестным огнем российских войск и авиации,

– объяснил Жданов.

Прикрыть их с воздуха мы не сможем. Так что фактически это будет "расстрел в степях Донецкой области".

"Единственный выход – это интернация, то есть эквакуация людей третьей стороной. Однако для этого нужно надавить на Путина так, чтобы он на это согласился. Вот в чем проблема", – пояснил Жданов.

Что может повлиять на главу Кремля

Как подчеркнул Жданов, почему-то генеральный секретарь ООН оказал влияние на Путина и удалось забрать гражданских людей из окруженного Мариуполя. Однако вопрос в том, почему эту работу не продолжают, хотя президент Зеленский обращался к Организации с таким призывом.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призналась, что сейчас деблокировать "Азовсталь" военным путем невозможно. В Генштабе и в Офисе Президента также говорят, что для этого Украине не хватает тяжелого вооружения.

Однако есть такие вещи, которые дороги Путину и могут на него надавить. Возможно, это его семья, официальная или нет. Я имею в виду Алину Кабаеву и ее детей. Можно пригрозить ввести такие санкции против них, чтобы это было достойно обмена,

– допустил Жданов.

Какая сейчас ситуация на "Азовстале": последние новости

Сейчас продолжаются переговоры, чтобы вывезти тяжело раненых мужчин из "Азовстали", а отдать российских пленных.

Защитники Мариуполя удерживают оборону в полной блокаде уже более 77 дней. Сейчас они находятся в бункерах завода "Азовсталь", уже ставшего крепостью города. Россияне безжалостно обстреливают его.

Вместе с военными на заводе находились несколько сотен гражданских. Только в начале мая оккупанты согласились на их эвакуацию. Увезли около 500 мирных жителей. Среди них женщины, дети и пожилые люди.

Однако в бункерах остаются более полу тысячи раненых бойцов. Опубликовали их фото – с открытыми ранами герои находятся в полной антисанитарии. Они умирают в страшных мучениях, потому что нет лекарств.

Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь". 4 мая они прорвались на территорию завода. Только за 9 мая россияне совершили 34 авианалета. Идут тяжелые кровопролитные бои.