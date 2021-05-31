Правительство планирует к 2023 году выплатить компенсации за разрушенное на Донбассе жилье

Недавно в Украине увеличили сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе. Кабинет Министров планирует к 2023 году полностью осуществить выплаты украинцам, дома которых сильно пострадали.

Оформить компенсацию за полностью разрушенное жилье можно через местный орган власти – преимущественно за военно-гражданскую администрацию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

К теме Боевики заминировали жилой дом в Гранитном

Для того, чтобы получить компенсацию за полностью разрушенное жилье следует собрать ряд документов:

копию паспорта,

копию индивидуального налогового номера,

документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда

соответствующее заявление.

Как определяют компенсацию

Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также берутся во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов,

– рассказал Замлинский.

Он отметил, что максимальная сумма средств, которую могут получить за разрушенное жилье, составляет 300 тысяч гривен.