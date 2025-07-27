В Украине масштабируют собственное производство взрывчатки: Свириденко поделилась планами

После недели работы нового правительства премьер подвела итоги и рассказала о планах Кабмина. Новации касаются протезирования и оборонной сферы. Также правительство начнет аудит всех государственных расходов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Юлии Свириденко.

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Что будет делать правительство во главе со Свириденко?

По словам руководительницы Кабмина, в планах есть значительное сокращение бюрократических процедур.

В экономике – мы дали старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов,

– написала она.

В оборонном секторе будут масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Цель – чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине, в нужных объемах и системно.

Правительство планирует запустить гранты на бионические протезы, чтобы было больше украинских производителей протезов.

"Протезирование – сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики. Наша задача – сделать так, чтобы каждый, кто в этом нуждается, и военный, и гражданский, получил качественный протез вовремя. (...) Также на этой неделе встречалась со специалистами по реабилитации, производителями, руководителями центров. Мы видим, что многие люди вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью. Поэтому поставили задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения определить четкий план урегулирования проблемных вопросов", – подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что новое правительство определило своими приоритетами достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление. Сейчас Свириденко встречается с руководителями министерств, чтобы наработать конкретные планы, которые войдут в программу действий правительства.