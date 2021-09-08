Кабмин назначил пожизненные стипендии для украинцев, спасавших евреев во время Холокоста

Кабмин принял решение о назначении государственной пожизненной стипендии для тех украинцев, которые спасали евреев. Говорится о временах Холокоста и Второй мировой войны. Выплаты назначили с 1 июня 2021 года.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 8 сентября. Размер выплат составит три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Стипендии получат Праведники народов мира и Праведники Бабьего Яра

Стипендии получат те граждане Украины, которые удостоены Израильским институтом катастроф и героизма звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины – звания Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра.

В перечень попали 26 человек:

18 Праведников народов мира,

6 Праведников Украины,

2 Праведника Бабьего Яра.

Отменили стипендию памяти Жизневского

В правительстве заверили, что список могут расширить. Это произойдет, если предложения поступят от Минкульта и Украинского института национальной памяти.

Также Кабмин отменил постановление от 2016 года о пожизненной стипендии памяти Михаила Жизневского. Ее выплачивали родителям белоруса, убитого во время Революции Достоинства. Однако родители героя умерли, поэтому выплаты больше не будут осуществлять.

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В 2021 году отмечали День памяти украинцев, которые спасали евреев

Отметим, что 14 мая в Украине впервые отмечали на государственном уровне День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на 4 месте в мире по количеству Праведников народов мира. Опережают украинцев только граждане Польши, Нидерландов и Франции.