Кабмин назначил заместителей трех новых министров: имена

9 июня 2021 , 16:45
Читати новину українською

Источник:

телеграм Алексея Гончаренко

Правительство назначило двух заместителей Мининфраструктуры и Минэкономики и заместителя министра здравоохранения. Также назначили заместителя Госслужбы геологии и недр и Государственной налоговой службы.

Соответствующие назначения правительство приняло 9 июня. Кроме этого, Кабмин перед этим уволил из предыдущих должностей 2 человек, чтобы назначить их заместителями министров.

К теме Кадровые ротации в Кабмине: перечень тех, кто лишился должностей и занял новые

Кабмин принял заместителей новых министров

Правительство уволило Михаила Лева из должности первого заместителя Председателя Государственного космического агентства Украины и Владимира Бучко из должности государственного секретаря Мининфраструктуры. Временно обязанности госсекретаря Минэкономики исполняет Татьяна Галабудская.

В частности, замами 3 новых министров стали:

  • Александр Комарида – заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;
  • Юрий Васьков – заместителем министра инфраструктуры;
  • Анна Юрченко –заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции;
  • Михаил Лев – заместителем министра экономики;
  • Светлана Глущенко – заместителем министра экономики.

Кроме этого, правительство назначило:

  • Владимира Бучко – первым заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины;
  • Наталья Калениченко – заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также правительство согласовало:

  • Александра Андрущенко – гендиректором Государственного предприятия специальной связи;
  • Михаила Мишина – директором "Украинского института по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры "Гипросвязь".

Коротко о смене министров

Обратите внимание! До этого министром экономики был Игорь Петрашко, министром инфраструктуры – Владислав Криклий, а Минздрав возглавлял Максим Степанов. Подробнее об их достижениях и провалах читайте по ссылке.
Автор: Діана Квасневська