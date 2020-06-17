В Украине продлили действие адаптивного карантина до 31 июля. В то же время Кабинет Министров обновил механизмы, согласно которым карантинные ограничения смогут усилить. Однако усиление будет происходить лишь в регионах со значительным распространением COVID-19.

Усиление карантина в Украине: новые критерии

Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Соответствующее сообщение он опубликовал в телеграме.

Важно Правительство продлило карантин в Украине до 31 июля: что запретили

По его словам, усиление карантинных ограничений могут устанавливать в отношении:

проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

деятельности заведений, предоставляющих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных заведений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений питания.

Регион со значительным распространением COVID-19: что это такое

Шмыгаль добавляет, что таким сочтут регион, в котором можно наблюдать один из этих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов составляет менее чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней,

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%,

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 больше 8 случаев на 100 тысяч населения.

Заметим! Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут они это делать на основе оценки эпидемической ситуации.

Коротко о карантине в Украине

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.

В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о быстрой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о быстрой отмене карантина не говорится. Кроме того, С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.

Кроме того, с 5 июня возобновились внутренние перелеты. А люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции.

С 10 июня заработали базы отдыха. Также снова можно проводить культурно-художественные мероприятия. Правда, кинотеатры еще будут оставаться закрытыми.

С 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение.

По данным Минздрава, сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области. По состоянию на 17 июня в Украине подтвердили 33 234 случая заражения коронавирусом, 943 человека умерли от осложнений, 14 528 человек выздоровели.



5 этапов выхода Украины из карантина, которые предложил Кабмин / Инфографика 24 канала