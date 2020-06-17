Кабмін оновив критерії щодо посилення карантину: деталі
В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 липня. Водночас Кабінет Міністрів оновив механізми, за якими карантинні обмеження зможуть посилити. Однак посилення відбуватиметься лише в регіонах зі значним поширенням COVID-19.
Посилення карантину в Україні: нові критерії
Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль. Відповідний допис він опублікував у телеграмі.
Важливо Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня: що заборонили
За його словами, посилення карантинних обмежень можуть встановлювати щодо:
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
- роботи метрополітену;
- перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
- діяльності закладів харчування.
Регіон зі значним поширенням COVID-19: що це таке
Шмигаль додає, що таким вважатимуть регіон, у якому можна спостерігати одну з цих ознак:
- завантаженість ліжок становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів,
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – понад 11%,
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 є більшим ніж 8 випадків на 100 тисяч населення.
Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня відновилися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.
- З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.
- За даними МОЗ, сьогодні до послаблення карантину є неготовими Київ, а також Віницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.
- Станом на 16 червня в Україні підтвердили 33 234 випадки СOVID-19, 943 людини померли, 14 943 пацієнтам вдалося одужати.
5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу