В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 липня. Водночас Кабінет Міністрів оновив механізми, за якими карантинні обмеження зможуть посилити. Однак посилення відбуватиметься лише в регіонах зі значним поширенням COVID-19.

Посилення карантину в Україні: нові критерії

Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль. Відповідний допис він опублікував у телеграмі.

Важливо Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня: що заборонили

За його словами, посилення карантинних обмежень можуть встановлювати щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

Регіон зі значним поширенням COVID-19: що це таке

Шмигаль додає, що таким вважатимуть регіон, у якому можна спостерігати одну з цих ознак:

завантаженість ліжок становить понад 50%;

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів,

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – понад 11%,

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 є більшим ніж 8 випадків на 100 тисяч населення.

Зауважимо! Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Робитимуть вони це на основі оцінки епідемічної ситуації.

Коротко про карантин в Україні

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня .

. Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.

Крім того, з 5 червня відновилися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.

З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.

За даними МОЗ, сьогодні до послаблення карантину є неготовими Київ, а також Віницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Київ, а також Віницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області. Станом на 16 червня в Україні підтвердили 33 234 випадки СOVID-19, 943 людини померли, 14 943 пацієнтам вдалося одужати.



5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу