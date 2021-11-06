Кабмин отменил решение о победе Олейникова в конкурсе на главу налоговой

Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе. Речь шла о должности главы Государственной налоговой службы Украины.

Решение Кабмин принял еще 3 ноября. Соответствующую информацию 6 ноября обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

К теме Глава Налоговой Олейников прокомментировал обыски правоохранителей

Кабмин упразднил победу Олейникова на должность главы налоговой

Управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проинформировало, что Олейникова избрали победителем конкурса с результатом 11,23 балла 27 сентября 2021 года.

Однако 3 ноября это решение было отменено.

Документ об отмене победы Олейникова / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Коротко об обысках в налоговой и комментариях Олейникова