Кабмин отменил решение о победе Олейникова в конкурсе на главу налоговой
6 ноября 2021 , 12:49Читати новину українською
Источник:телеграм "ГОНЧАРЕНКО"
Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе. Речь шла о должности главы Государственной налоговой службы Украины.
Решение Кабмин принял еще 3 ноября. Соответствующую информацию 6 ноября обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.
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Управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проинформировало, что Олейникова избрали победителем конкурса с результатом 11,23 балла 27 сентября 2021 года.
Однако 3 ноября это решение было отменено.
Документ об отмене победы Олейникова / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
Коротко об обысках в налоговой и комментариях Олейникова
- 3 ноября НАБУ и СБУ пришли с обысками к экс-министру экономики Алексею Любченко и исполняющему обязанности главы Государственной налоговой службы Евгению Олейникову.
- В НАБУ рассказали, что разоблачили коррупционный механизм в налоговой – схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помощи фиктивным предприятиям.
- В ГБР объяснили, что также проводили обыски в налоговой. Причина в уголовном деле касательно нарушений требований налогового законодательства предприятиями Полтавской области.
- Сам Олейников подтвердил, что правоохранители 3 ноября проводили у него обыски. В частности, они касались информации о проведении незаконных операций рядом компаний. Также рассказал, что обыски связаны с проверкой задекларированных активов.