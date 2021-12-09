Кабмин создал комиссию по расследованию трагического ДТП в Черниговской области

Кабмин создал комиссию по расследованию ДТП в Черниговской области, в которой 7 декабря погибли 13 человек. Отчет о результатах правительство ожидает до 31 января 2022 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что после этого отчета решат, как повысить безопасность на дорогах. Комиссию возглавил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

К теме В горах Буковины перевернулся грузовик: погиб молодой человек

Кто вошел в состав комиссии

Заместителем Найема стал глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский. Кроме него в состав комиссии вошли еще четыре представителя учреждения и два от Мининфраструктуры.

Всего комиссия состоит из 14 человек. Участие в расследовании также принимают по одному представителю Нацполиции, Укравтодора, Минздрава, ГСЧС и Черниговской облгосадминистрации.

Основная задача комиссии – установить причины ДТП с тяжелыми последствиями.

Что известно об аварии

В маршрутку, которая ехала на рейсе Чернигов – Сосница 7 декабря влетел грузовик DAF, который выехал на встречную полосу. Жертвами стали жители города Борзна Нежинского района и соседних сел. Большинство пассажиров от удара выбросило на дорогу, а остальных – зажало в маршрутке.

Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина заявлял, что вероятной причиной аварии могли стать погодные условия. Есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые обслуживают дорогу. Кроме того, специалисты проверят техническое состояние маршрутки. У фуры, которая въехала в маршрутку, могли быть проблемы с колесами.

8 декабря в Черниговской области объявляли день траура по погибшим в трагическом ДТП, которое случилось из-за столкновения маршрутки и грузовика.

Это может вам быть интересно – что известно о ДТП под Черниговом: смотрите видео