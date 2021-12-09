Кабмин создал комиссию по расследованию трагического ДТП в Черниговской области
Источник:24 канал
Кабмин создал комиссию по расследованию ДТП в Черниговской области, в которой 7 декабря погибли 13 человек. Отчет о результатах правительство ожидает до 31 января 2022 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что после этого отчета решат, как повысить безопасность на дорогах. Комиссию возглавил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
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Кто вошел в состав комиссии
Заместителем Найема стал глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский. Кроме него в состав комиссии вошли еще четыре представителя учреждения и два от Мининфраструктуры.
Всего комиссия состоит из 14 человек. Участие в расследовании также принимают по одному представителю Нацполиции, Укравтодора, Минздрава, ГСЧС и Черниговской облгосадминистрации.
Основная задача комиссии – установить причины ДТП с тяжелыми последствиями.
Что известно об аварии
- В маршрутку, которая ехала на рейсе Чернигов – Сосница 7 декабря влетел грузовик DAF, который выехал на встречную полосу. Жертвами стали жители города Борзна Нежинского района и соседних сел. Большинство пассажиров от удара выбросило на дорогу, а остальных – зажало в маршрутке.
- Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина заявлял, что вероятной причиной аварии могли стать погодные условия. Есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые обслуживают дорогу. Кроме того, специалисты проверят техническое состояние маршрутки. У фуры, которая въехала в маршрутку, могли быть проблемы с колесами.
- 8 декабря в Черниговской области объявляли день траура по погибшим в трагическом ДТП, которое случилось из-за столкновения маршрутки и грузовика.
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