Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации, – СМИ
30 января 2024, 13:28Читати новину українською
Источник:РБК-Украина
В Украине дорабатывали закон об изменениях в процесс мобилизации. СМИ сообщают, что новый проект этого закона утвердили.
Источники "РБК-Украина" сообщили, что Кабинет Министров утвердил новый проект закона о мобилизации. В то же время официального подтверждения нет.
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Законопроект должны рассмотреть в Раде
Следующим этапом станет рассмотрение нового законопроекта в Верховной Раде. В прошлый раз его отправили на доработку из-за того, что закон содержал пункты, с которыми не все были согласны.
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде,
– сообщил источник.
В частности, украинский омбудсмен отмечал, что он нарушает права человека.
Законопроект должны были отдать Раде раньше
- В пятницу 26 января правительство должно было предоставить Верховной Раде законопроект о мобилизации. Также известна дата, когда документ рассмотрят в первом чтении. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда же депутаты рассмотрят законопроект о мобилизации.
- По его словам, рассмотрение этого законопроекта должно было состояться 6 февраля. Арахамия сказал, что учитывая то, что армия нуждается в этом законе, то он хотел бы, чтобы за него проголосовали в первом чтении и в целом.
- Первую версию законопроекта и правки к нему депутаты изучали несколько дней, а затем "заставили правительство забрать" документ на доработку. Поэтому есть вероятность, что из-за сопротивления двух оппозиционных фракций проголосовать за законопроект в целом не удастся.