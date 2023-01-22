Кабмин уволил Василия Лозинского с должности замминистра
Источник:Александр Кубраков
Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Его задержали на взятке.
Кабмин уволил с должности замминистра Василия Лозинского, которого задержали на большой взятке и подозревают в хищении бюджетных средств.
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Кабмин уволил Лозинского
Вице-премьер Александр Кубраков 21 января распорядился подготовить документы на увольнение заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. 22 января Кубраков сообщил, что Лозинского уже уволили с должности.
Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры,
– сообщил Александр Кубраков.
Он заявил, что кроме этого дал поручения команде Министерства приступить к проверке всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.
В конце декабря начался до сих пор длится процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой,
– сказал Кубраков.
За что задержали чиновника
- Сотрудники НАБУ и САП проникли на состав организованной преступной группировки, разоблачили и прекратили хищение бюджетных средств. В состав этой преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский.
- Лозинского задержали во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов США. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров по закупке оборудования и техники.
- По информации следствия, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 миллиарда гривен на закупку оборудования и техники для обеспечения населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период. Однако ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.
- Для этого они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости – почти на 280 миллионов гривен. Соответствующие договоры заключались уже с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности, которые и передавали взятки госслужащим как "вознаграждение".
- Уголовное дело было зарегистрировано в сентябре 2022 года. Детективы проводят следственные действия, чтобы установить всех участников преступной группировки и привлечь их к ответственности.
- Если вину Василия Лозинского докажут, ему грозит заключение на срок от 5 до 10 лет, лишение права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года и конфискация имущества.