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      Кабмин изменил порядок въезда на оккупированные территории Украины

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      Кабмин принял решение о порядке въезда на оккупированные территории Украины
      Кабмин принял решение о порядке въезда на оккупированные территории Украины

      Изменился порядок въезда украинских граждан на оккупированные территории Востока Украины и Крыма. Касаются эти изменения прежде всего необходимости справки от органов Государственной миграционной службы. Но будет происходить такой подход в тех случаях, что украинские граждане выехали на подконтрольную Киеву территорию для оформления документов.

      Соответствующее решение принял Кабинет министров во время заседания 5 июня, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      Говорится, в частности, о тех гражданах Украины, которые выехали с оккупированных территорий Украины для оформления документов, что удостоверяют личность и подтверждают гражданство. Если они хотят въехать обратно, то им необходимо будет предоставить справку от территориальных органов Государственной миграционной службы. Форму такой справки также установил Кабмин своим постановлением.

      Кроме того, украинское правительство определило, что лица, не достигшие 16 лет, смогут въезжать на оккупированные территории при отсутствии внутреннего или заграничного паспорта. В таком случае им достаточно будет только свидетельства о рождении. Правда, если такого несовершеннолетнего никто из взрослых не будет сопровождать во время пересечения линии разграничения, его в течение суток передадут сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей передачи органам опеки.

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Государственная миграционная служба Новости Крыма Аннексия Крыма Война на Донбассе
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