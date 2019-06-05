Кабмін змінив порядок в'їзду на окуповані території України

Змінився порядок в’їзду українських громадян на окуповані території Сходу України та Криму. Стосуються ці зміни передусім необхідності довідки від органів Державної міграційної служби. Але відбуватиметься такий підхід у тих випадках, що українські громадяни виїхали на підконтрольну Києву територію для оформлення документів.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час засідання 5 червня, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Мовиться, зокрема, про тих громадян України, що виїхали з окупованих територій України для оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство. Якщо вони хочуть в’їхати назад, то їм необхідно буде надати довідку від територіальних органів Державної міграційної служби. Форму такої довідки також встановив Кабмін своєю постановою.

Крім того, український уряд визначив, що особи, які не досягли 16 років, зможуть в’їжджати на окуповані території за відсутності внутрішнього або закордонного паспорта. У такому разі їм достатньо буде лише свідоцтва про народження. Щоправда, якщо такого неповнолітнього ніхто з дорослих не супроводжуватиме під час перетину лінії розмежування, його протягом доби передадуть співробітникам Національної поліції задля подальшої передачі органам опіки.