Кабмин отменил субсидии на газ большому количеству потребителей: известна причина

Кабинет министров Украины на заседании 22 августа отменил субсидии потребителям без счетчиков газа.

Соответствующий документ публикует "РБК-Украина".

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"Для стимулирования населения к установке счетчиков Кабмин с 1 октября отменяет льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов. Это распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в Украине предоставляются субсидии населению в рамках социальных нормативов пользования коммунальными услугами, в том числе природным газом. Соответствующие нормативы потребления установлены постановлением Кабмина от 6 августа 2014 № 409, но при этом на сегодня фактически отсутствуют стимулы устанавливать счетчики природного газа.



Постановление об отмене субсидий на газ потребителям без счетчиков

Напомним, за пять месяцев 2018 года украинцам выплатили субсидий на 553 миллиона гривен.