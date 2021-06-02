В Кабмине и Раде обсудили с конгрессменами противодействие "Северному потоку-2": фото, видео

Дмитрий Кулеба, Денис Шмыгаль и Дмитрий Разумков призвали Соединенные Штаты приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом украинские чиновники сообщили во время переговоров с двухпартийной конгрессовой делегацией США, сенаторами Жинн Шахин, Робом Портманом и Кристофером Мерфи, которые находятся в Украине с рабочим визитом.

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"Северный поток-2" несет угрозы, – Кулеба

Это плохой проект для Украины, для Европы и для США. Нашему государству он несет не только экономические, но и безопасностные, и политические угрозы. Воплощением этого проекта Россия стремится дискредитировать Запад в глазах украинцев и за пределами нашего государства. В наших общих интересах – помешать этим планам,

– сказал министр.

Дмитрий Кулеба также отметил важность предоставления НАТО четких перспектив на пути евроатлантической интеграции Украины, учитывая вызовы безопасности в регионе.

Кулеба встретился с сенаторами США / Фото пресс-службы МИД

Со своей стороны сенатор Жинн Шахин заверила в готовности Конгресса США и дальше поддерживать Украину в:

борьбе против российской агрессии;

осуществлении демократических трансформаций, которые усиливают устойчивость Украины;

дальнейшей евроатлантической интеграции нашего государства.

Кроме этого, стороны уделили особое внимание путям усиления политико-безопасностного взаимодействия Украины и США и укрепления обороноспособности нашего государства.

Кулеба встретился с американской делегацией: смотрите видео

Шмыгаль призвал усилить санкции

В пресс-службе правительства рассказали, что во время встречи с американскими сенаторами премьер-министр Денис Шмыгаль призвал продлевать санкции против "Северного потока-2".

По его словам, сейчас ограничения США – единственный эффективный инструмент сдерживания кремлевской агрессии и дальнейшего продвижения России к границам Европейского Союза.

Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций относительно строительства Северного потока-2. Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, а и всей Европы,

– добавил глава Кабмина.

Шмыгаль встретился с американской делегацией / Фото пресс-службы правительства

Для Украины важна поддержка Конгресса

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков со своей стороны подчеркнул, что для Украины важна поддержка Конгресса США в вопросе о приостановке строительства "Северного потока-2".

Для нас "Северный поток-2" – это не экономический проект. Украина хорошо знает, как это используется Россией, которая делает все для того, чтобы давить на другие государства. Уверен, такой же механизм может применяться к другим странам,

– подытожил спикер.

Санкции США против "Северного потока-2": коротко

Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.

Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, так как газопровод построен уже на 95%. Более того, они якобы разрушают отношения с Европой.

Впрочем, США все же выдали новый список санций и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

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