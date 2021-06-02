Про це українські високопосадовці повідомили під час переговорів із двопартійною конгресовою делегацією США, сенаторами Жінн Шахін, Робом Портманом та Крістофером Мерфі, які перебувають в Україні з робочим візитом.

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"Північний потік-2" несе загрози, – Кулеба

Це поганий проєкт для України, для Європи та для США. Нашій державі він несе не лише економічні, але і безпекові та політичні загрози. Втіленням цього проєкту Росія прагне дискредитувати Захід в очах українців і за межами нашої держави. У наших спільних інтересах – перешкодити цим планам,

– сказав міністр.

Дмитро Кулеба також наголосив на важливості надання НАТО чітких перспектив на шляху євроатлантичної інтеграції України, зважаючи на безпекові виклики у регіоні.

Кулеба зустрівся з сенаторами США / Фото пресслужби МЗС



Зі свого боку сенаторка Жінн Шахін запевнила у готовності Конгресу США й надалі підтримувати Україну у:

боротьбі проти російської агресії;

здійсненні демократичних трансформацій, які посилюють стійкість України;

подальшій євроатлантичній інтеграції нашої держави.

Зверніть увагу! Окрім цього, сторони приділили особливу увагу шляхам посилення політико-безпекової взаємодії України та США та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Кулеба зустрівся з американською делегацією: дивіться відео

Шмигаль закликав посилити санкції

У пресслужбі уряду розповіли, що під час зустрічі з американськими сенаторами прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав продовжувати санкції проти "Північного потоку-2".

За його словами, наразі обмеження США – єдиний ефективний інструмент стримування кремлівської агресії та подальшого просування Росії до кордонів Європейського Союзу.

Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2. Завершення цього проєкту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи,

– додав глава Кабміну.

Шмигаль зустрівся з американською делегацією / Фото пресслужби уряду

Для України є важливою підтримка Конгресу

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков зі свого боку наголосив, що для України є важливою підтримка Конгресу США у питанні щодо зупинення будівництва "Північного потоку-2".

Для нас "Північний потік-2" – це не економічний проєкт. Україна добре знає, як це використовується Росією, яка робить все для того, щоб тиснути на інші держави. Впевнений, такий же механізм може застосовуватися до інших країн,

– підсумував спікер.

Санкції США проти "Північного потоку-2": коротко

Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.

Джо Байден вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.

Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

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