"Фронтовое ралли": в ГУР показали, как российский оккупант убегал от мастеров FPV на мотоцикле

В Запорожской области российский оккупант пытался убежать от дрона на мотоцикле. "Фронтовое ралли на выживание" ему организовали украинские мастера FPV.

Последний заезд "пропащего гонщика" показали бойцы спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины, передает 24 Канал. Однако ликвидация россиянина – не единственный успех защитников.

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"Ралли на выживание"

Убегая от дрона, московит выжимал из мотоцикла всю мощь, замутил шинами все лужи, но не справился с управлением, полетел кувырком и был уничтожен,

– отметили в ГУР.

Украинские воины также показали результаты успешной боевой работы подразделения "Кабул 9" совместно с группой WAR. Речь идет об уничтожении 3 вражеских броневиков, радиолокационной станции "Гармонь-М", автомобильного транспорта и ударах по скоплению российской пехоты.

В ГУР показали последний заезд "пропащего гонщика": смотрите видео

Напомним, недавно на Лиманском направлении 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха уничтожила российский танк Т-80БВМ. Свою новейшую машину оккупанты спрятали в промышленном здании.