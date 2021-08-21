В афганской столице Барадар проведет переговоры с руководителями джихадистов и политиками. Говориться о формировании правительства террористов.
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Мулла Барадар может возглавить Афганистан
- По данным СМИ, именно Барадар может стать новым главой захваченного террористами Афганистана.
- Когда талибы объявили о контроле над всей территорией страны, их главарь прибыл в город Кандагар. Там ему устроили помпезную встречу.
- В город Барадар въехал в сопровождении внедорожников и мотополиции.
- Террористы вышли на улицы и размахивали флагами "Талибана".
Кто такой Барадар
- Начал свою деятельность в рамках "Талибана" Барадар еще в 1990-х. Сначала он был губернатором талибов в нескольких провинциях. Мулла был одним из тех, кто начал применять насилие и репрессии.
- Впоследствии он стал заместителем муллы Мохаммеда Омара, который в 1996 – 2001 годах был фактическим руководителем Афганистана.
- В 2000-х пакистанские разведчики взяли Барадара. В течение 8 лет он находился в тюрьме строгого режима.
- На свободу его выпустили по просьбе лидеров США и Афганистана. Мулла должен быть участником мирных переговоров со Штатами.
Талибы стремятся к признанию правительства
- Афганская режиссер Сахра Карими рассказала: сейчас талибы действуют относительно мягко, потому что пытаются добиться, чтобы мировое сообщество признало их правительство.
- В то же время если это произойдет, Афганистану конец.
- По словам режиссера террористы надели маски, чтобы достичь своей цели.
Экс-президент Афганистана просто сбежал
- "Талибан" объявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана 15 августа. В тот же день экс-президент Ашраф Гани отрекся от власти и скрылся.
- Сейчас он находится в ОАЭ.
- Министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади обратился в Интерпол с просьбой задержать президента-беглеца.