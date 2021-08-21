В афганской столице Барадар проведет переговоры с руководителями джихадистов и политиками. Говориться о формировании правительства террористов.

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Мулла Барадар может возглавить Афганистан

По данным СМИ, именно Барадар может стать новым главой захваченного террористами Афганистана.

Когда талибы объявили о контроле над всей территорией страны, их главарь прибыл в город Кандагар. Там ему устроили помпезную встречу.

В город Барадар въехал в сопровождении внедорожников и мотополиции.

Террористы вышли на улицы и размахивали флагами "Талибана".

Кто такой Барадар

Начал свою деятельность в рамках "Талибана" Барадар еще в 1990-х. Сначала он был губернатором талибов в нескольких провинциях. Мулла был одним из тех, кто начал применять насилие и репрессии.

Впоследствии он стал заместителем муллы Мохаммеда Омара, который в 1996 – 2001 годах был фактическим руководителем Афганистана.

В 2000-х пакистанские разведчики взяли Барадара. В течение 8 лет он находился в тюрьме строгого режима.

На свободу его выпустили по просьбе лидеров США и Афганистана. Мулла должен быть участником мирных переговоров со Штатами.

Заметьте! Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что власть "Талибана" превратит Афганистан в "геополитический Чернобыль". Негативные последствия на себе ощутят многие страны мира.

Талибы стремятся к признанию правительства

Афганская режиссер Сахра Карими рассказала: сейчас талибы действуют относительно мягко, потому что пытаются добиться, чтобы мировое сообщество признало их правительство.

В то же время если это произойдет, Афганистану конец.

По словам режиссера террористы надели маски, чтобы достичь своей цели.

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