В афганській столиці Барадар проведе переговори з очільниками джихадистів і політиками. Мовитиметься про формування уряду терористів.

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Мулла Барадар може очолити Афганістан

  • За даними ЗМІ, саме Барадар може стати новим очільником захопленого терористами Афганістану.
  • Коли таліби оголосили про контроль над усією територією країни, їхній ватажок прибув до міста Кандагар. Там йому влаштували помпезну зустріч.
  • До міста Барадар в'їхав у супроводі позашляховиків і мотополіції.
  • Терористи вийшли на вулиці та розмахували прапорами "Талібану".

Хто такий Барадар

  • Розпочав свою діяльність у межах "Талібану" Барадар ще у 1990-х. Спершу він був губернатором талібів у кількох провінціях. Мулла був одним з тих, хто почав застосовувати насильство та репресії.
  • Згодом вінстав заступником мулли Мохамеда Омара, який у 1996 – 2001 роках був фактичним керівником Афганістану.
  • У 2000-х пакистанські розвідники схопили Барадара. Упродовж 8 років він перебував у в'язниці суворого режиму.
  • На волю його випустили через прохання лідерів США та Афганістану. Мулла мав бути учасником мирних переговорів зі Штатами.

Таліби прагнуть визнання уряду

  • Афганська режисерка Сахра Карімі розповіла: наразі таліби діють відносно м'яко, бо намагаються добитися, щоб світова спільнота визнала їхній уряд.
  • Водночас якщо це станеться, Афганістану кінець.
  • За словами мисткині терористи одягнули маски, щоб досягнути своєї цілі.

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