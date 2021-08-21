В афганській столиці Барадар проведе переговори з очільниками джихадистів і політиками. Мовитиметься про формування уряду терористів.
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Мулла Барадар може очолити Афганістан
- За даними ЗМІ, саме Барадар може стати новим очільником захопленого терористами Афганістану.
- Коли таліби оголосили про контроль над усією територією країни, їхній ватажок прибув до міста Кандагар. Там йому влаштували помпезну зустріч.
- До міста Барадар в'їхав у супроводі позашляховиків і мотополіції.
- Терористи вийшли на вулиці та розмахували прапорами "Талібану".
Хто такий Барадар
- Розпочав свою діяльність у межах "Талібану" Барадар ще у 1990-х. Спершу він був губернатором талібів у кількох провінціях. Мулла був одним з тих, хто почав застосовувати насильство та репресії.
- Згодом вінстав заступником мулли Мохамеда Омара, який у 1996 – 2001 роках був фактичним керівником Афганістану.
- У 2000-х пакистанські розвідники схопили Барадара. Упродовж 8 років він перебував у в'язниці суворого режиму.
- На волю його випустили через прохання лідерів США та Афганістану. Мулла мав бути учасником мирних переговорів зі Штатами.
Таліби прагнуть визнання уряду
- Афганська режисерка Сахра Карімі розповіла: наразі таліби діють відносно м'яко, бо намагаються добитися, щоб світова спільнота визнала їхній уряд.
- Водночас якщо це станеться, Афганістану кінець.
- За словами мисткині терористи одягнули маски, щоб досягнути своєї цілі.
Експрезидент Афганістану просто втік
- "Талібан" оголосив, що взяв під контроль усю територію Афганістану 15 серпня. Того ж дня експрезидент Ашраф Гані зрікся влади та втік.
- Наразі він перебуває в ОАЕ.
- Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді звернувся до Інтерполу з проханням затримати президента-втікача.