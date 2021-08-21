В афганській столиці Барадар проведе переговори з очільниками джихадистів і політиками. Мовитиметься про формування уряду терористів.

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Мулла Барадар може очолити Афганістан

За даними ЗМІ, саме Барадар може стати новим очільником захопленого терористами Афганістану.

Коли таліби оголосили про контроль над усією територією країни, їхній ватажок прибув до міста Кандагар. Там йому влаштували помпезну зустріч.

До міста Барадар в'їхав у супроводі позашляховиків і мотополіції.

Терористи вийшли на вулиці та розмахували прапорами "Талібану".

Хто такий Барадар

Розпочав свою діяльність у межах "Талібану" Барадар ще у 1990-х. Спершу він був губернатором талібів у кількох провінціях. Мулла був одним з тих, хто почав застосовувати насильство та репресії.

Згодом вінстав заступником мулли Мохамеда Омара, який у 1996 – 2001 роках був фактичним керівником Афганістану.

У 2000-х пакистанські розвідники схопили Барадара. Упродовж 8 років він перебував у в'язниці суворого режиму.

На волю його випустили через прохання лідерів США та Афганістану. Мулла мав бути учасником мирних переговорів зі Штатами.

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Таліби прагнуть визнання уряду

Афганська режисерка Сахра Карімі розповіла: наразі таліби діють відносно м'яко, бо намагаються добитися, щоб світова спільнота визнала їхній уряд.

Водночас якщо це станеться, Афганістану кінець.

За словами мисткині терористи одягнули маски, щоб досягнути своєї цілі.

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