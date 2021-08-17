В Кабуле устроили стрельбу из американского вертолета: есть убитые, много раненых

В столице Афганистана, которую ранее захватили боевики "Талибана", ситуация остается крайне напряженной. 17 августа в одном из кварталов Кабула произошла смертельная стрельба с участием американского вертолета.

Известно, что стрельбу устроили именно с американского вертолета. Что стало причиной – пока неизвестно.

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Инцидент произошел в квартале Дех-Сабз, неподалеку от аэропорта города Кабул. В результате стрельбы:

3 человека умерли;

еще 10 – получили ранения.

Заметим, что в последние дни на главном аэродроме Афганистана происходит хаос. Это связано с тем, что сотни людей пытаются бежать из захваченного талибами города. Дело в том, что 15 августа под контролем террористов оказались все пограничные переходы, поэтому покинуть страну можно только на самолетах.

Что происходит в аэропорту города Кабул

Накануне из Афганистана отменили все регулярные авиарейсы. Летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, на которых эвакуируют иностранцев. Однако в них пытаются втиснуться местные.

В отчаянии люди цеплялись за шасси самолетов, а затем падали с высоты нескольких сотен метров. Были и те, кто приматывал себя к самолету, чтобы хоть как-то покинуть страну.

А 16 августа американские военные застрелили 2 мужчин, которые первыми открыли огонь, пытаясь попасть на территорию аэропорта.

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Добавим, что 17 августа во время одного из вылетов американский грузовой военный самолет вывез 640 беженцев из афганской столицы. Это количество попавших на борт людей приблизилось к рекордному в истории Boeing.