Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что противодействовать можно двумя путями: уничтожать самолеты-носители ракетами или сбивать их системами ПВО. По его мнению, массовое развертывание недорогих ЗРК малой дальности сделает использование КАБов экономически невыгодным для россиян.

Читайте также: Россия выходит на серийное производство КАБов, которые могут пролететь 200 километров, – ГУР

Остановит ли нехватка турбин массовое производство российских КАБов?

В зависимости от типа и мощности двигателя КАБ получает разную дальность поражения. Принцип работы зависит от высоты сброса. Сейчас россияне выходят на серийное производство таких систем. Хотя, скорее всего, пока что используются предсерийные образцы – так называемые "Гром-1" и "Гром-2". Среди них есть и реактивные КАБы.

"Гром-1" и "Гром-2" могут поражать цели на расстоянии от 100 до 200 километров, используя реактивные или турбореактивные двигатели. В зависимости от модификации характеристики могут отличаться – все определяется количеством и типом двигателей,

– объяснил Свитан.

Ключевой фактор – производство самих двигателей. Например, турбины для "Герань-2": сейчас россияне могут производить несколько "Гераней" в сутки, но именно из-за ограничений в производстве турбин и двигателей.

Угрожает ли серийные КАБы тылу Украины и как им противодействовать?

Военный эксперт убежден, если россияне наладят промышленное серийное производство этих систем, это даст им возможность использовать несколько десятков таких средств.

Если сейчас КАБы с дальностью до 70 километров создают проблемы вдоль линии боевого соприкосновения, то с появлением новых такая же проблема возникнет гораздо глубже в тылу – на расстояниях до сотни километров. А это уже серьезное давление на гражданское население.

Если не найти противоядие, они могут создать серьезную проблему. Но противоядие существует – КАБы можно сбивать так же, как и крылатые ракеты. По большому счету, принципы противодействия аналогичны,

– сказал Свитан.

Самый эффективный способ – это уничтожать самолеты-носители на расстоянии около 200 километров. Для этого нужны ракеты соответствующей дальности.

Сейчас в Европе для нас реально доступен один вариант – ракета Meteor. Это отличная ракета класса "воздух-воздух" с дальностью поражения 200 километров, способная сбивать российские самолеты.

Свитан сказал, что проблема в том, что из самолетов, которые теоретически могут быть у нас, эту ракету может использовать только шведский Gripen.

Gripen способен нести и запускать Meteor, но для эффективной работы ему нужно целеуказание от шведского самолета AWACS (летающего радара), который должен видеть цели минимум на расстоянии 300 километров.

Еще один вариант, возможно даже основной – перехват самих КАБов ракетами ЗРК малой дальности.

Как сделать серийное производство КАБов невыгодным для врага?

Поскольку КАБов будет очень много, тратить на них дорогие ракеты экономически невыгодно.

Поэтому оптимальное решение – развертывание новых зенитно-ракетных комплексов малой дальности, таких как Raytheon NASAMS, которые уже поставляются британцами, и ТТАЛС (с лазерной системой наведения), которые также начали поступать.

"Вопрос в цене самого этого действия. Нужно снизить стоимость уничтожения ракеты – потому что ракеты уже есть, другого варианта, по сути, нет. Или сбивать самолеты, или сбивать КАБы – но к самолетам надо добраться, а с КАБами немного сложнее", – подчеркнул эксперт.

Сейчас у нас нет в большом количестве основных систем малой дальности, поэтому приходится тратить на это те же зенитно-ракетные комплексы (например NASAMS).

NASAMS хорошо справляется с этой задачей, однако ракета M120, которую используют, работает неплохо, но она недешевая. Аналогично и другие современные средства перехвата тоже стоят недешево.

Как только удешевится механизм уничтожения КАБов, россияне сами перестанут использовать их в больших количествах – потому что тогда их самолеты придется выводить на сброс ракет и тем самым подставлять под наши удары зенитных комплексов или истребителей,

– подытожил полковник запаса ВСУ.

Какие разрушения наносят российские КАБы?