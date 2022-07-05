В Кадиевке на Луганщине взорвали важный военный склад врага

Украинские защитники продолжают уничтожать военные склады в тылу врага. В частности, ночью 5 июля они взорвали один такой в Кадиевке, что на Луганщине.

Эту информацию подтвердили источники 24 канала в разведке. Сейчас (по состоянию на момент публикации) там до сих пор детонируют боекомплекты оккупантов.

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В Кадиевке пылает вражеский склад боеприпасов

Источники в разведке сообщили, что ночью 5 июля в Луганской области накрыли вражеский склад с боекомплектами. Он был расположен в Кадиевке в районе ЖБИ (ранее город назывался Стаханов).

В Кадиевке уничтожили важный склад оккупантов: видео

По состоянию на 2:38 вражеские боекомплекты взрываются уже два часа. То есть "прилет" состоялся примерно через 30 минут после полуночи.

Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Потери россиян устанавливают.

Смотрите видео с места происшествия:

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Общие потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия терпит сокрушительные потери. Наши защитники ликвидировали уже более 36 тысяч захватчиков.

Кроме личного состава своих войск, Россия стремительно теряет технику. По состоянию на утро 4 июля ВСУ удалось испепелить:

1589 танков,

3754 боевые бронированные машины,

804 артиллерийские системы,

246 реактивных систем залпового огня,

105 средств ПВО,

217 самолетов,

187 вертолетов,

658 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,

144 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

2629 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

65 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Кратко об ударах ВСУ по вражеским военным складам

Ночью 4 июля украинские защитники ударили по складу оккупантов в Снежном, что в глубоком тылу врагов в Донецкой области. На видео с места происшествия видно, что детонация была очень мощной, а пламя достигало нескольких метров в высоту.

Кроме того, накануне ВСУ уничтожили вражескую базу во временно оккупированном Мелитополе. Защитники нанесли более 30 ударов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на протяжении последней недели особенно хорошо работают украинские артиллеристы. Они поражают как вражеские командные пункты, так и склады боекомплектов и запасы горючего.

Также в СБУ рассказали, что каждый день украинские бойцы уничтожают российскую технику на десятки миллионов долларов.

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