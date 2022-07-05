В Кадиевке на Луганщине взорвали важный военный склад врага
Украинские защитники продолжают уничтожать военные склады в тылу врага. В частности, ночью 5 июля они взорвали один такой в Кадиевке, что на Луганщине.
Эту информацию подтвердили источники 24 канала в разведке. Сейчас (по состоянию на момент публикации) там до сих пор детонируют боекомплекты оккупантов.
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В Кадиевке пылает вражеский склад боеприпасов
Источники в разведке сообщили, что ночью 5 июля в Луганской области накрыли вражеский склад с боекомплектами. Он был расположен в Кадиевке в районе ЖБИ (ранее город назывался Стаханов).
В Кадиевке уничтожили важный склад оккупантов: видео
По состоянию на 2:38 вражеские боекомплекты взрываются уже два часа. То есть "прилет" состоялся примерно через 30 минут после полуночи.
Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Потери россиян устанавливают.
Смотрите видео с места происшествия:
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Общие потери России в войне против Украины
С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия терпит сокрушительные потери. Наши защитники ликвидировали уже более 36 тысяч захватчиков.
Кроме личного состава своих войск, Россия стремительно теряет технику. По состоянию на утро 4 июля ВСУ удалось испепелить:
- 1589 танков,
- 3754 боевые бронированные машины,
- 804 артиллерийские системы,
- 246 реактивных систем залпового огня,
- 105 средств ПВО,
- 217 самолетов,
- 187 вертолетов,
- 658 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
- 144 крылатые ракеты,
- 15 кораблей и катеров,
- 2629 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 65 единиц специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
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Кратко об ударах ВСУ по вражеским военным складам
- Ночью 4 июля украинские защитники ударили по складу оккупантов в Снежном, что в глубоком тылу врагов в Донецкой области. На видео с места происшествия видно, что детонация была очень мощной, а пламя достигало нескольких метров в высоту.
- Кроме того, накануне ВСУ уничтожили вражескую базу во временно оккупированном Мелитополе. Защитники нанесли более 30 ударов.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на протяжении последней недели особенно хорошо работают украинские артиллеристы. Они поражают как вражеские командные пункты, так и склады боекомплектов и запасы горючего.
- Также в СБУ рассказали, что каждый день украинские бойцы уничтожают российскую технику на десятки миллионов долларов.
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