В Кадиевке на Луганщине взорвали важный военный склад врага

5 июля 2022 , 02:30
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Украинские защитники продолжают уничтожать военные склады в тылу врага. В частности, ночью 5 июля они взорвали один такой в Кадиевке, что на Луганщине.

Эту информацию подтвердили источники 24 канала в разведке. Сейчас (по состоянию на момент публикации) там до сих пор детонируют боекомплекты оккупантов.

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В Кадиевке пылает вражеский склад боеприпасов

Источники в разведке сообщили, что ночью 5 июля в Луганской области накрыли вражеский склад с боекомплектами. Он был расположен в Кадиевке в районе ЖБИ (ранее город назывался Стаханов).

В Кадиевке уничтожили важный склад оккупантов: видео

По состоянию на 2:38 вражеские боекомплекты взрываются уже два часа. То есть "прилет" состоялся примерно через 30 минут после полуночи.

Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Потери россиян устанавливают.

Смотрите видео с места происшествия:

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Общие потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия терпит сокрушительные потери. Наши защитники ликвидировали уже более 36 тысяч захватчиков.

Кроме личного состава своих войск, Россия стремительно теряет технику. По состоянию на утро 4 июля ВСУ удалось испепелить:

  • 1589 танков,
  • 3754 боевые бронированные машины,
  • 804 артиллерийские системы,
  • 246 реактивных систем залпового огня,
  • 105 средств ПВО,
  • 217 самолетов,
  • 187 вертолетов,
  • 658 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
  • 144 крылатые ракеты,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 2629 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 65 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Кратко об ударах ВСУ по вражеским военным складам

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Автор: Ольга Котів