Неудачно покурили: в Кадиевке на базе россиян прогремел мощный взрыв

Российские солдаты любят курить возле своих военных складов и баз. Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области россияне понесли потери.

Взрыв прогремел в районе здания Дворца культуры имени Горького. Там долгое время дислоцировались российские оккупанты.

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Сезон "хлопка" продолжается

Пока неизвестно, какие потери россияне понесли в результате взрыва. На фото, опубликованных в интернете, заметен масштабный пожар. База оккупантов сгорела полностью. Журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что там якобы базировались наемники из ЧВК "Вагнер". Он также опубликовал видео из Кадиевки (оккупанты оставили городу название Стаханов).

Отметим, что город с 2014 года контролируется "ЛНР".

Уничтожена казарма российских захватчиков:



Сильный пожар на месте взрыва / Пропагандистский телеграм-канал



Вид после взрыва / телеграм "Оперативный ВСУ"

А вот фото в подтверждение того, что в доме культуры в Кадиевке было расположение россиян. Сейчас они начнут выть, что на самом деле там жили беременные ветераны в трусиках.

– написал в своем телеграмм-канале активист Сергей Стерненко.



Место расположения россиян / телеграм Сергея Стерненко

Какова ситуация в Луганской области: что известно

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты начинают взимать технику вблизи админграницы Луганщины. Это означает, что они готовы к контрнаступлению ВСУ. Кроме того, россияне строят оборонительные сооружения из-за колоссальных потерь, которые бойцы страны-агрессоры понесли на Харьковщине.

Также оккупанты вывозят награбленное из Луганской области. Очереди на пунктах пропуска уже день не уменьшаются.

Потери оккупантов по состоянию на 19 сентября

В Генштабе ВСУ сообщили о 54 650 ликвидированных россиянах за все время полномасштабного вторжения.

Сколько техники оккупантов уничтожили украинские защитники:

танков – 2 212 (+2) единиц,

боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,

артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средств ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица,

вертолетов – 217 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,

крылатых ракет – 238 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3) единица,

специальной техники/special equipment – 125 (+3) единиц.

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