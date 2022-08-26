Появилось видео последствий удара по Кадиевке, где было уничтожено около 200 оккупантов

В Кадиевке (временно оккупированная Луганщина) удалось ликвидировать около 200 оккупантов. Новыми "двухстотыми" стали бойцы вдв.

"Хлопок" в Кадиевку наведывался уже не раз. Однако на этот раз она "минуснула" около 200 захватчиков. Новость сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА.

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Вновь услышаны молитвы россиян о "хоть камнях с неба"… ну вот….. прилетели, да так, что аж 200 по 200 российских вдвшников,

– заявил Гайдай.

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Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что захватчиков уничтожили в гостинице. Оккупанты обустроились там после того, как в июле уничтожили их прежнее место дислокации – около стадиона.

Общие потери врага

Количество "двухсотых" россиян растет ежедневно. Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери по всем направлениям. По состоянию на 26 августа Генштаб ВСУ заявил, что удалось ликвидировать уже 46 250 оккупантов. Только за сутки на концерт к кобзону отправили 400 "двухсотых".

Также уничтожили:

танков – 1936 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 4 251 (+6) единиц;

артиллерийских систем – 1040 (+3) единиц;

реактивных систем залпового огня – 272 единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы.

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