Кадровые изменения в правительстве пойдут двумя "траншами", – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия прокомментировал потенциальные ротации в Кабинете Министров Украины. По его словам, она может задеть 3 – 5 человек.

Причем не за один раз, а "двумя траншами". Об этом руководитель монобольшинства в Верховной Раде рассказал в телеэфире 8 октября.

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Нескольких министров в правительстве Шмыгаля заменят – причем "двумя траншами"

Кадровые перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля Верховная Рада таки планирует провести. По меньшей мере, об этом в телеэфире 8 октября заявил глава фракции монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, кресла могут потерять от 3 до 5 министров.

Что интересно, правительственные кадровые вопросы собираются разделить на "два транша".

Мы говорили, что это может быть 3 – 4, возможно, 3 – 5 человек. Нужно просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и тому подобное, и потом уже голосовать в зале,

– сказал Арахамия.

по словам Арахамии, ротации в правительстве Шмыгаля несколько отсрочили из-за более отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Но уже на следующей неделе "слуги" будут обсуждать замены министров, а еще через неделю –принятые по этому поводу решения.

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