Кадровые изменения в правительстве пойдут двумя "траншами", – Арахамия
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия прокомментировал потенциальные ротации в Кабинете Министров Украины. По его словам, она может задеть 3 – 5 человек.
Причем не за один раз, а "двумя траншами". Об этом руководитель монобольшинства в Верховной Раде рассказал в телеэфире 8 октября.
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Нескольких министров в правительстве Шмыгаля заменят – причем "двумя траншами"
Кадровые перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля Верховная Рада таки планирует провести. По меньшей мере, об этом в телеэфире 8 октября заявил глава фракции монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия.
- По его словам, кресла могут потерять от 3 до 5 министров.
- Что интересно, правительственные кадровые вопросы собираются разделить на "два транша".
Мы говорили, что это может быть 3 – 4, возможно, 3 – 5 человек. Нужно просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и тому подобное, и потом уже голосовать в зале,
– сказал Арахамия.
Обратите внимание:
- В СМИ уже давно говорят о том, что осенью 2021 в Кабмине кадровые изменения неизбежны, но – найти новых кандидатов на министерские должности очень сложно.
- Впрочем, еще 24 сентября заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что 3 – 4 министра потеряют должности. Фамилии этих чиновников она не назвала.