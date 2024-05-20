Удастся ли это Белоусову, или его "съедят" генералы – зависит от полномочий, которые ему предоставит Путин. Это 24 Каналу отметила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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Генералы могут "выжить" Белоусова

Ольга Курносова отметила, что Белоусов будет пытаться уменьшить коррупцию в минобороны России. Однако чем больше российские чиновники воруют, тем меньше денег тратится на убийства украинцев и уничтожение наших городов. Поэтому Белоусов – это неприятное назначение.

Хотя Путину в основном приносят отчеты, что "все под контролем", но, очевидно, даже он заметил хищения денег. Поэтому диктатор попросил Шойгу на выход и посадил его секретарем Совета безопасности России.

Конечно, через какое-то время, возможно, у генералов получится "съесть" Белоусова. Но, возможно, Белоусову удастся этих генералов "подъесть". Потому что все зависит от объема полномочий, которые он получил. Если заключения продолжатся, то генералам ничего не останется, как слушаться министра. Иначе сядут все,

– предположила оппозиционерка.

Ранее Белоусов занимал должность советника по экономике. Он показал Путину свое представление, которое понравилось диктатору. Поэтому впоследствии он назначил Белоусова первым вице-премьером.

"Сейчас его назначили не премьер-министром, а министром обороны. Это означает, что все окончательные решения будет принимать сам Путин, а Белоусов будет их только готовить", – добавила политический аналитик.

Назначение Белоусова: главное