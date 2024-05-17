Такое мнение 24 Каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, Белоусов будет отвечать перед Си Цзиньпином за развитие российского милитаризма.

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"Китай пытается взять под контроль российский ВПК. Об этом свидетельствует назначение Белоусова, который до того возглавлял российско-китайскую инвестиционную комиссию. Это человек Си Цзиньпина, который будет отвечать перед ним за развитие российского милитаризма", – сказал он.

Белоусов – человек Си Цзиньпина

Артур Харитонов отметил, что Белоусов – человек путинской системы. Однако его выбрал именно Си Цзиньпин. Неслучайно в ноябре 2022 года Белоусова назначили на должность председателя российско-китайской инвестиционной комиссии, которая отвечала за привлечение китайских средств в Россию во время полномасштабного вторжения в Украину.

Также именно Белоусов отвечал за обеспечение товарооборота, который сегодня есть между Россией и Китаем. Говорится о 240 миллиардах долларов. Он курировал весь этот процесс по экономике и деньгам.

Есть много аналитики относительно того, как Белоусов будет обеспечивать развитие российского ВПК. Есть вопрос, откуда будут идти все компоненты, средства, инвестирования и поддержка этой отрасли. Россия ни одного дня полномасштабной войны не провела без китайской помощи,

– сказал президент общественной организации.

Назначение Белоусова: главное