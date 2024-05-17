Таку думку 24 Каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, Бєлоусов буде відповідати перед Сі Цзіньпіном за розвиток російського мілітаризму.

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"Китай намагається взяти під контроль російський ВПК. Про це свідчить призначення Бєлоусова, який до того очолював російсько-китайську інвестиційну комісію. Це людина Сі Цзіньпіна, яка буде відповідати перед ним за розвиток російського мілітаризму", – сказав він.

Бєлоусов – людина Сі Цзіньпіна

Артур Харитонов зазначив, що Бєлоусов – людина путінської системи. Однак його обрав саме Сі Цзіньпін. Невипадково у листопаді 2022 року Бєлоусова призначили на посаду голови російсько-китайської інвестиційної комісії, яка відповідала за залучення китайських коштів до Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Також саме Бєлоусов відповідав за забезпечення товарообігу, який сьогодні є між Росією та Китаєм. Мовиться про 240 мільярдів доларів. Він курував весь цей процес щодо економіки та грошей.

Є багато аналітики щодо того, як Бєлоусов буде забезпечувати розвиток російського ВПК. Є питання, звідки будуть йти всі компоненти, кошти, інвестування та підтримка цієї галузі. Росія жодного дня повномасштабної війни не провела без китайської допомоги,

– сказав президент громадської організації.

Призначення Бєлоусова: головне