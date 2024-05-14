Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что действия Путина во многом перекликаются с политикой Иосифа Сталина. Он отметил, что тот также, прежде чем избавиться от ненужного ему политика, назначал его на какую-то другую должность, как это сделал Путин с Шойгу.

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Хитрости Путина

Как только Путин в очередной раз занял пост "президента" России, то сразу же начал менять властное руководство в России. Возможно, диктатор опасается бунта или неповиновения, поэтому пытается любыми методами удерживать власть только в своих руках.

Это стиль Путина. Он постепенно подводить (Шойгу – 24 канал) к "стене для расстрелов", применяя ту должность, на которую он его назначил. Так спокойнее и безопаснее,

– высказался Пионтковский.

Он отметил, что на этой должности Шойгу не будет иметь никакого влияния, поэтому и получил ее. До него секретарем совета безопасности России был Николай Патрушев, который умело пользовался полномочиями, однако Путин и его уволил после 16 лет службы.

Обратите внимание! Патрушев много лет был одним из самых влиятельных людей в России и близким к Путину. Его даже считали преемником диктатора. Начинал тот свою карьеру в ленинградском управлении КГБ, а впоследствии стал и директором ФСБ России, что позволило в будущем получить влияние в Москве.

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