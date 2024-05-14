Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що дії Путіна багато у чому перегукуються із політикою Йосипа Сталіна. Він зауважив, що той також, перш ніж позбутися непотрібного йому політика, призначав його на якусь іншу посаду, як це зробив Путін із Шойгу.

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Хитрощі Путіна

Як тільки Путін вкотре зайняв пост "президента" Росії, то одразу ж почав змінювати владне керівництво в Росії. Можливо, диктатор побоюється бунту чи непокори, тому намагається будь-якими методами втримувати владу тільки у своїх руках.

Це стиль Путіна. Він поступово підводити (Шойгу – 24 канал) до "стіни для розстрілів", застосовуючи ту посаду, на яку він його призначив. Так спокійніше і безпечніше,

– висловився Піонтковський.

Він зазначив, що на цій посаді Шойгу не матиме ніякого впливу, тому й отримав її. До нього секретарем ради безпеки Росії був Ніколай Патрушев, який вміло користувався повноваженнями, однак Путін і його звільнив після 16 років служби.

Зверніть увагу! Патрушев багато років був однією з найбільш впливових людей у Росії та близьким до Путіна. Його навіть вважали наступником диктатора. Розпочинав той свою кар'єру у ленінградському управлінні КДБ, а згодом став і директором ФСБ Росії, що дозволило в майбутньому здобути вплив у Москві.

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