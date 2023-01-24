Это политическая борьба в самом ОПУ, – политтехнолог об отставке Тимошенко

Недавно Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения правительства. Не обошли они и Офис Президента.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, в ОПУ всегда царила конкуренция.

Читайте также Решительный сигнал для преемников: что известно о кадровых ротациях в украинских властях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя Председателя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

Тизенгаузен подчеркнул, что отставку Тимошенко анонсировали раньше, ведь с ним был связан ряд скандалов.

Я это объясняю внутренней борьбой Офиса Президента,

– заметил политтехнолог.

Конкуренция в ОПУ

"Офис Президента всегда был домом подковерных игр при любом президенте. И когда я там работал советником, первый заместитель председателя Офиса доносил на другого, передавал в СМИ информацию и наоборот", – отметил Тизенгаузен.

Он объясняет это тем, что люди, которые приходят в ОПУ из разных команд, не уживаются. Кто-то пытается создать свою монопольную команду, чтобы контролировать процесс.

С другой стороны, такая борьба позволяет обнародовать информацию, до которой журналисты никогда не докопались бы.

Я абсолютно уверен, что большинство скандалов, случающихся с чиновниками ранга А или Б, исходят из их ближайших конкурентов,

– подчеркнул политтехнолог.

Тизенгаузен про увольнение Тимошенко: смотреть видео

Кадровые изменения в Украине