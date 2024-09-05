"Перезагрузка правительства": в Раде объяснили кадровые изменения в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в нашем государстве должны состояться важные кадровые изменения. Это необходимо для улучшения работы Кабмина.

Народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что перезагрузка правительства во время войны необходимый компонент для успеха страны. Он объяснил, что люди, которые были на должностях 4 года могут уже не выполнять те функции и нагрузки, которые входили в их обязанности в начале назначения.

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Полезная практика

По мнению Олега Дунды, это правильная практика не только для правительственных организаций, но и для бизнеса. По его словам, глава имеет право и обязанность раз в 3 – 4 года перезагружать руководство.

Если же нет, то люди фактически очень сильно снижают требования к себе и не видят за пределами тех направлений, которые были последние 4 – 5 года,

– сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что важно постоянно менять вид деятельности для чиновников.