Об этом глава государства рассказал журналистам 8 сентября.
Что известно о кадровых решениях
Зеленский рассказал, что встречался с руководителем СБУ Покладом. Есть также решения по начальнику Главного управления разведки Иващенко и руководителю Офиса Президента Будановым.
"Я думаю, все понимают детали и почему я встречался с ними", – отметил президент.
Он также провел встречу с руководителями НАБУ, САП и Генеральным прокурором Украины.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Кроме того, я уверен, вы понимаете, о чем шла речь. Ну и у меня была достаточно длительная встреча с генеральным прокурором, он написал соответствующее заявление, и представление будет направлено в Верховную Раду Украины,
– сообщил президент.
Напомним, что генпрокурор Кравченко подал в отставку 7 сентября на фоне расследования дела "Карфаген", которое ведут детективы НАБУ и САП.
О ней стало известно вечером 4 сентября. Правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, которую возглавляет чиновник Офиса Генерального прокурора Украины.
Участники схемы могли обеспечивать так называемое "крышевание" сети мошеннических колл-центров. Речь идет о деятельности, в рамках которой граждан могли обманывать с помощью организованных телефонных схем. Кроме того, преступную организацию подозревают в легализации имущества, полученного незаконным путем.