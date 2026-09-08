Про це глава держави розповів журналістам 8 вересня.
Що відомо про кадрові рішення
Зеленський розповів, що зустрічався з керівником СБУ Покладом. Є також рішення з начальником Головного управління розвідки Іващенком і керівником Офісу Президента Будановим.
"Я думаю, всі розуміють деталі, і чому я зустрічався з ними", – зазначив президент.
Він також мав зустріч із керівниками НАБУ, САП, Генеральним прокурором України.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Також, я впевнений, ви розумієте, про що говорили. Ну і в мене була достатньо довга зустріч з Генеральним прокурором, він написав відповідну заяву і подання буде направлено Верховною Радою України,
– повідомив президент.
Нагадаємо, що генпрокурор Кравченко подав у відставку 7 вересня на тлі про розслідування справи "Карфаген", яку проводять детективи НАБУ та САП.
Про неї стало відомо ввечері 4 вересня. Правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку очолює посадовець Офісу Генерального прокурора України.
Учасники схеми могли забезпечувати так зване кришування мережі шахрайських кол-центрів. Йдеться про діяльність, у межах якої громадян могли ошукувати через організовані телефонні схеми. Окрім цього, злочинну організацію підозрюють у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.