"Есть соответствующие решения": Зеленский рассказал, с кем встречался по поводу кадровых изменений

Президент Зеленский объявил о кадровых решениях. Он уже встретился с генеральным прокурором, руководителями НАБУ и САП и т. д.

Об этом глава государства рассказал журналистам 8 сентября.

Что известно о кадровых решениях

Зеленский рассказал, что встречался с руководителем СБУ Покладом. Есть также решения по начальнику Главного управления разведки Иващенко и руководителю Офиса Президента Будановым.

"Я думаю, все понимают детали и почему я встречался с ними", – отметил президент.

Он также провел встречу с руководителями НАБУ, САП и Генеральным прокурором Украины.

Кроме того, я уверен, вы понимаете, о чем шла речь. Ну и у меня была достаточно длительная встреча с генеральным прокурором, он написал соответствующее заявление, и представление будет направлено в Верховную Раду Украины,

– сообщил президент.

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Напомним, что генпрокурор Кравченко подал в отставку 7 сентября на фоне расследования дела "Карфаген", которое ведут детективы НАБУ и САП.

О ней стало известно вечером 4 сентября. Правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, которую возглавляет чиновник Офиса Генерального прокурора Украины.

Участники схемы могли обеспечивать так называемое "крышевание" сети мошеннических колл-центров. Речь идет о деятельности, в рамках которой граждан могли обманывать с помощью организованных телефонных схем. Кроме того, преступную организацию подозревают в легализации имущества, полученного незаконным путем.