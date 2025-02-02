"Не может быть пауз": Зеленский впервые прокомментировал скандал вокруг АОЗ

Владимир Зеленский впервые прокомментировал конфликт руководства Агентства оборонных закупок и министра обороны Рустема Умерова. Президент Украины заявил, что министр имеет право "делать все" ради бесперебойных поставок вооружений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Associated Press. Отмечается, что сейчас большая часть финансирования сосредоточена на закупках для армии.

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Зеленский высказался о конфликте между Минобороны и АОЗ

У Владимира Зеленского попросили прокомментировать, как скандал с АОЗ и Минобороны будет выглядеть в глазах западных партнеров.

У нас есть министр обороны, который четко понимает, что паузы в поддержке нашей армии – от дронов до ПВО – это будут не только потери у военных, потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов. Он не может делать никакой паузы в снабжении. У него есть контракт,

– ответил президент.

По его словам, министр имеет право делать все, чтобы избежать торможения в поставке вооружения. Особенно если есть институциональные проблемы с подписанием контрактов и поставками или Украина получает сигналы по уменьшению поддержки ВСУ.

Зеленский подчеркнул, что в срочных решениях "не может быть пауз".

Сегодня все наши деньги в Министерстве обороны. Все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то, честно говоря, он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. Потому что это наша жизнь, и это самое главное. И он это выполняет,

– подытожил президент Украины.

К слову, ранее отстраненная руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила, что сейчас без подписи находятся более полутысячи документов. По ее словам, назначение временно исполняющего обязанности руководителя АОЗ Арсена Жумадилова произошло незаконно – поэтому казначейство не может принимать от него платежные документы.

Безрукова подчеркивала, что ситуация, которая сложилась вокруг Агентства оборонных закупок, вредит репутации страны и она уже "получает очень плохие сигналы" от поставщиков, с которыми находится на связи.

Следует отметить, что Марина Безрукова также утверждала, что еще с лета 2024 года сталкивалась с препятствиями в работе со стороны Министерства обороны.