"Кадры для Гааги": оккупанты показали запуск ракеты, которая разбила мирные дома в Малине

20 мая российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по Житомирской области. В результате этого повреждения получили почти сотня домов, а также вокзал города Малина.

Сегодня российские подонки решили поделиться в соцсетях доказательствами своих преступлений. Причем, в публикации кафиры отметили, что ракета якобы "уничтожила крупную партию вооружения и техники из США".

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Авиаудар по Малину в Житомирской области

Из видео, которое, как доказательство, распространил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук, видно, что россияне стреляли высокоточными ракетами "Калибр" с моря.

Сумасшедшие опубликовали видео пуска крылатой ракеты "Калибр" по объектам в Малине Житомирской области. Там им кажется "иностранное вооружение",

– написал он.

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Авиаудар по Малину: последствия

Как рассказал городской голова Малина Александр Ситайло, в результате вражеской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура, разрушен один объект инфраструктуры, а также почти сотня жилых домов. Кроме того, ранения получили трое жителей города. В настоящее время в населенном пункте работают спасатели, а также следственно-оперативная группа. В микрорайоне, где есть перебои с электроснабжением, уже проводятся ремонт работы.

Начальник Житомирской военной администрации Виталий Бунечко в эфире национального телемарафона рассказал, что Малин был обстрелян тремя российскими крылатыми ракетами. По его словам, это первый обстрел в области за 2 недели. В общем, по подсчетам Бунечко, с начала войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Житомирщины на 2,5 миллиарда гривен.

Сейчас Житомирская область работает не только над восстановлением разрушенных объектов, но и создание новых. Речь идет об оборонных сооружениях на границе с Беларусью. Над этим работают коммунальные предприятия, а также ответственные по каждому городу области. Накануне Житомирский городской совет собирал всех мэров городов и распределил между каждым из них часть участка границы.

Ракетные удары по Житомирской области

Предыдущий ракетный удар по Житомирской области произошел 25 апреля. Тогда российские кафиры ударили ракетами по Коростеню . Целью захватчиков стал Железнодорожный район города. В результате обстрела был поврежден один из объектов железнодорожной инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

В ночь на 13 апреля оккупационные войска ударили по области баллистическими ракетами . В результате удара занялся пожар на воинской части.

Поздно вечером 12 апреля армия агрессора обстреляла населенный пункт Чуднов . Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту города.

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