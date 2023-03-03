Кадры падения российского Су-34 в Енакиево попали на видео

В районе над городом Енакиево Донецкой области сбит самолет. В сети опубликовали видео с места происшествия.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это украинские зенитчики сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, передает 24 Канал.

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Что известно о сбивание российского истребителя

Это произошло в пятницу, 3 марта 2023 года, в районе Енакиево Донецкой области около 13:30. Зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка Воздушного командования "Восток" уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

В сети обнародовали видео, где виден момент сбивания самолета. Отметим, что в Воздушных силах сообщили, что "один из пилотов уже погиб, второй готовится составить ему компанию".

Между тем оккупанты уже традиционно заявили, что потерь якобы нет. Якобы пилоты катапультировались и приземлились в Шахтерском районе.

Как ВСУ сбили очередной российский истребитель: смотрите видео

Россия исчерпывает свои "инструменты войны"

Кроме того, в министерстве обороны Великобритании констатировали, что Россия не может производить систему защиты бронетехники из-за санкций. Как отметили в Лондоне, за все время с начала широкомасштабной войны враг упустил возможности для того, чтобы увеличивать запасы оружия.

За год полномасштабной войны Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Руководитель ГУР Кирилл Буданов предполагает, что Кремль исчерпает "инструменты войны" для достижения своих военных целей к концу весны.

Это критически для России, ведь от 24 февраля 2022 года она потеряла фактически половину своего танкового потенциала. Кстати, всего нашим воинам удалось уничтожить 3405 танков.

Вместе с тем не так давно "хлопок" цвел на Кинбурнской косе в Николаевской области. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя этот инцидент, заверила, что россиянам не хватает дальнобойного оружия.

По состоянию на 3 марта 2023 г. в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 российских оккупантов.