Кремль вдруг открестился от Кадырова: что у Путина сказали о "предсмертном" состоянии "Дона"

Состояние так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова якобы резко ухудшилось, в результате чего он едва ли не при смерти. Кадыров не появляется на публике, а в Кремле отказываются озвучить детали.

Российские СМИ поинтересовалась у спикера Кремля Дмитрия Пескова, действительно ли у Кадыра смертельная болезнь, пишет 24 Канал. Однако у Путина, которому Кадыров как верный пес служил многие годы, вдруг открестились от лидера Чечни.

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У Путина не знают, что с Кадыровым

Песков сказал, что состояние здоровья приспешника Путина – это не компетенция администрации президента России.

У нас нет какой-либо информации по этому поводу. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать,

– заявил Песков.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, был ли Кадыров в минувшее воскресенье в Москве и встречался ли с Путиным, Песков отметил, что встречи не было.

"Также мне нечего (сказать – 24 Канал). Никаких встреч с Путиным не было", – утверждает он.

Что известно о состоянии Кадырова