Кремль вдруг открестился от Кадырова: что у Путина сказали о "предсмертном" состоянии "Дона"
Состояние так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова якобы резко ухудшилось, в результате чего он едва ли не при смерти. Кадыров не появляется на публике, а в Кремле отказываются озвучить детали.
Российские СМИ поинтересовалась у спикера Кремля Дмитрия Пескова, действительно ли у Кадыра смертельная болезнь, пишет 24 Канал. Однако у Путина, которому Кадыров как верный пес служил многие годы, вдруг открестились от лидера Чечни.
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У Путина не знают, что с Кадыровым
Песков сказал, что состояние здоровья приспешника Путина – это не компетенция администрации президента России.
У нас нет какой-либо информации по этому поводу. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать,
– заявил Песков.
Отвечая на дополнительный вопрос о том, был ли Кадыров в минувшее воскресенье в Москве и встречался ли с Путиным, Песков отметил, что встречи не было.
"Также мне нечего (сказать – 24 Канал). Никаких встреч с Путиным не было", – утверждает он.
Что известно о состоянии Кадырова
- В России в последние дни активно дискутируют о проблемах Кадырова со здоровьем. Так, 17 сентября чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров якобы умер.
- Пророссийские блогеры в сети тоже намекали, что со здоровьем "Дона" не все в порядке. Подконтрольные чеченскому лидеру паблики попытались опровергнуть информацию.
- В частности, в пабликах публиковали видео, мол, Кадыров здоров и занимается спортом. Однако неизвестно, когда было сделано видео.
- В украинской разведке раньше подтвердили информацию, что у Кадырова обострились его болезни и что лидеру Чечни очень плохо. По данным СМИ, Кадырова беспокоят проблемы с почками, и он даже проходил лечение диализом.
- Общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев сообщил, что Кадыров находится в больнице управления делами президента в Москве. Пока неизвестно, жив ли он или уже мертв.
- Российская оппозиционерка Ольга Курносова считает, что смерть "Дона" могут скрывать, чтобы определиться, что делать с Чеченской республикой.