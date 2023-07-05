Вряд ли может ходить самостоятельно: что происходит со здоровьем и властью Кадырова
Рамзан Кадыров может оказаться серьезно больным. Слухи о проблемах с его здоровьем появились раньше, но в последнее время только участились. Ведь Кадыров фактически перестал появляться на публике и упустил несколько важных событий в Чечне.
Об определенных проблемы со здоровьем можно догадаться даже с недавних фотографий лидера Чечни. Похоже, его состояние довольно плачевное. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Невзоров – российский оппозиционер.
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У Кадырова проблемы со здоровьем и влиянием
Уже не первую неделю о здоровье Рамзана Кадырова ходят слухи. Для этого есть определенные основания, ведь внешний вид лидера Чечни указывает на очевидные проблемы.
Он недавно даже появился в прямом эфире, казалось бы, чтобы опровергнуть фейки. Но только подогрев имеющиеся слухи.
Мы можем гарантированно зафиксировать, что у него вторая степень ожирения. Кадырова к месту съемок, вероятнее всего, "катят" по коридору, потому что вряд ли он может передвигаться самостоятельно. Он находится в очень сложном положении,
– заметил Александр Невзоров.
В частности, для него большой проблемой станет снос Владимира Путина. Ведь власть, силовая мощь так сильно завязаны на России и Путине, что при его ликвидации, Кадыров немедленно будет уничтожен и сам. Не исключено, что силами, которые в Чечне уже давно ждут удачного для этого момента.
"Вместе если Путин будет жить до сих пор будет решающим лицом в российской и кавказской политике, то затянет Чечню в такую бездну стыда, позора и бедности, что Кадырову просто нечем будет править", – подчеркнул Невзоров.
Александр Невзоров о неутешительном положении Рамзана Кадырова: смотрите видео
Чем обусловлена неловкость Кадырова
К слову, влияние Рамзана Кадырова также несколько пошатнулось после начала полномасштабного вторжения. Ведь его спецназовцы на войне против Украины смогли себя показать только как "тикток войска".
Хотя раньше их представляли как беспощадные и очень эффективные воины.
Чеченцы были непревзойденны, отважны, жестоки и умелы только тогда, когда вели глубоко оборонительные бои за свою жизнь на своей земле. Как регулярная федеральная сила, они действительно ничего собой не представляют,
– объяснил оппозиционер.
Сейчас их работой могли быть разве что диверсии, провокации или какие-то неожиданные нападения.
Кадыров может быть больным: что известно
- В начале июля появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится чуть ли не при смерти. Противник кремлевского режима Тумсо Абдурахманов заявлял о серьезных проблемах с почками и заверил, что Кадыров уже даже не разговаривает.
- Кстати, слухи о здоровье чеченского лидера возникли не просто так. Рамзан Кадыров не записал поздравления с одним из самых главных праздников мусульман Курбан-байрам. Заметим, что даже сын Кадырова Адам выставил сообщение, где просил у высших сил сохранить его отца. На эфире они заявили, что, мол, долго жить не хотят, но живут "достойно".
- Однако после нескольких дней разной информации в прямой эфир вышел Рамзан Кадыров вместе с Адамом Делимхановым, который накануне был раненым и тоже не появлялся на публике.