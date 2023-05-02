Кадыров хочет создать свою "армию": правозащитник из Чечни сказал, согласится ли Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать армию, которая бы защищала "угнетенные народы". Она должна состоять из "патриотов" и "людей со всего мира".

Кадыров наконец-то осознал, что за все время, пока он управлял Чечней, у него сложились хорошие отношения только с одним человеком – Владимиром Путиным. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник из Чечни, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев.

По теме Православный джихад: как Россия погружается в межрелигиозную войну

Кадыров может остаться один

Он отметил, что сейчас ситуация изменилась – Путину МКС выдал ордер на арест, он изгой во всех западных странах. И Кадыров понимает, что может остаться один, без поддержки.

Поэтому Кадыров решил строить новые "мосты". Он пытается найти друзей среди российской элиты, владеющей заводами, в том числе военными. К примеру, с сыном эксгенпрокурора Чайки, который сейчас является представитель Путина на Северном Кавказе,

– объяснил Янгулбаев.

Также Кадыров хочет создать даже не армию, потому что у него не хватит людей, а военизированное подразделение наемников (он сможет набрать 2 – 3 полка – соответственно 2 – 3 тысячи человек), которое бы защищало его собственные интересы. В него будут входить не только чеченцы, но и люди со всей России.

В период дестабилизации, переворота Кадырову придется защищать себя. На Путина он уже не сможет надеяться. На самом же деле вокруг него сплошные враги – ФСБ, МВД, армия. И когда Россия начнет меняться, Кадырова не будут терпеть,

– уверен правозащитник.

На самом деле у главы Чечни никогда не было своей армии – это была бутафория. Он имел только один отряд так называемой его личной охраны – 124 человека.

"А теперь он к ним хочет добавить наемников. В Чечне даже создан Российский университет спецназа, и там будут готовить этих людей", – рассказал юрист.

Правозащитник про намерение Рамзана Кадырова создать собственную армию: смотрите видео

Интересуют только собственные интересы

Отношение Путина к новой "армии" Кадырова может зависеть от того, будет ли эта военная единица подчиняться армии России. Но Янгулбаев уверен, что будет.

Скорее всего в этой "армии" будет какая-то идейная основа, но она ни в коем случае не может быть против российской государственной машины. Невозможно отрывать Кадырова от его политической "национальности" – она у него именно российская,

– заметил собеседник.

Он отметил, что Кадырова не волнуют интересы чеченского народа. Его интересуют только собственные, которые он связывает с политическим курсом России.

"Кроме того, такая "армия" может стоить больших денег. А Кадыров уже тратит огромные суммы на войну в Украине – официально 24 миллиарда рублей. А сейчас он решил действительно создать собственную небольшую военную единицу, хотя бы потому, что о ней все постоянно говорили", – резюмировал Абубакар Янгулбаев.

Состояние здоровья Рамзана Кадырова ухудшилось