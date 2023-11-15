Кадыров может готовиться к распаду России, – Гудков объяснил, какие действия указывают на это

Рамзан Кадыров подарил очередную должность, но теперь уже старшему сыну Ахмату, которому недавно исполнилось всего 18 лет. Его так называемый "глава" Чечни назначил первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Таким образом, Кадыров может готовиться к распаду России, укрепляя позиции своей семьи. Это в разговоре с 24 Каналом предположил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Кадыризация России

Рамзан Кадыров активно назначает членов своей семьи на различные государственные должности в Чечне. По словам Геннадия Гудкова, у него есть карт-бланш лично от Путина.

Я волнуюсь, что будет делать Кадыров, когда закончатся родственники. Я думаю, начнет назначать на должности своих домашних любимцев – кошек, собак. До этого его маразм дойдет, если пацаны становятся министрами. Это ноу-хау Кадырова. Не знаем таких прецедентов, чтобы система семейной власти выглядела так карикатурно", – отметил оппозиционный политик.

Геннадий Гудков о намерениях Кадырова: смотреть видео

Впрочем, таким образом Кадыров может готовиться к распаду России, укрепляя на должностях членов своей семьи. Он создает резервы, формирует вооруженные подразделения, просит у Путина дополнительное оружие и системы ПВО.

Он готовится к негативным сценариям. У него есть ощущение угрозы своей безопасности. Поэтому так себя ведет, что на всякий случай готовится к распаду (России – 24 канал). Он понимает, что врагов у него безграничное количество. Спасти его может серьезное войско и надежные люди на всех должностях,

– объяснил Гудков.

Кому Кадыров дарит должности: последние назначения