Кадыров на китайском призвал мусульман восстать против НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман всего мира объединиться против НАТО. Обращение было опубликовано на китайском языке.

Сообщение с призывом было опубликовано в Telegram-канале главы Чечни, сообщает 24 канал. Кадыров уверяет мусульман, что НАТО "скоро придет топтать их родину" и призывает "встать на одну сторону с братьями".

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О чем говорится в сообщении

Глава Чечни уверяет, что за последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений.

Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества...,

– уверен Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, НАТО угрожает существованию всего мира, но Россия бросила вызов этому "злу" и уверенно двигается к победе.

Кадыров обратился к мусульманам на китайском языке: смотрите видео

Кадыров "ударил в штангу"

По мнению политолога Игоря Рейтировича, Кадриров пытается таким образом повысить свою важность и субъектность, уже даже не в формате России, а всей планеты. Но с китайским языком и обращением к мусульманам он немного "ударил в штангу".

"Если мы посмотрим на мусульман, живущих на территории Китая, то их, как правило, правительство страны подавляет. И они явно против НАТО выступать не будут, потому что мечтают о совсем других вещах – избавиться от гнета со стороны центральных китайских властей. И НАТО, возможно, рассматривают в качестве какой-либо помощи для себя", – считает Игорь Рейтирович.

По словам политолога, у Кадырова очень "умные" советники, решившие хайпонуть таким образом. И этот призыв нужно рассматривать с точки зрения попыток Кадырова что-то о себе сказать, как-то напомнить.

Он уже не записывает ролики о войне в Украине. Потому что смотрится откровенно смешно, в том числе непосредственно на территории самой России,

– говорит Рейтырович.

Эпатаж — единственное, что осталось у Кадырова

По мнению политолога, советники председателя Чечни ищут разные механизмы, чтобы с одной стороны порадовать "эго" своего начальника Кадырова, а с другой – они действительно считают, что с подобными заявлениями он становится субъектной политической фигурой.

"Они передают намек для российских политических элит, что, мол, когда у нас здесь начнется в будущем борьба за власть после ухода Путина, Рамзан Кадыров будет претендовать на какую-то очень важную роль. Возможно, не на главу России, но своего он не отдаст и будет держаться. за то, что получил за последние 20 лет", – объяснил Игорь Рейтирович.

Политолог считает, что это не последнее заявление Кадырова. Далее, возможно, будут заявления на других языках или к представителям разных стран и континентов.

Этот эпатаж – единственное, что у него осталось. И когда у тебя нет реальных механизмов влиять на то, что происходит в мире, то остается записывать какие-то д*бильные ролики, и думать, что это принесет тебе какую-то пользу. Но это приносит исключительно смех,

– завершил Игорь Рейтирович.

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