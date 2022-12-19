Повідомлення із закликом було опубліковане в Telegram-каналі голови Чечні, передає 24 канал. Кадиров запевняє мусульман, що НАТО "скоро прийде топтати їхню батьківщину" і закликає "стати на один бік із братами".

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Про що йдеться у повідомленні

Очільник Чечні запевняє, що за останні 100 років Сполучені Штати і Європа організували десятки воєн, військових переворотів і вторгнень.

Мільйони мирних жителів стали їхніми жертвами. Хоча наразі вони несуть ще страшнішу загрозу, руйнуючи всі моральні цінності, які сформовані народами всіх країн за час існування людства...,

– впевнений Рамзан Кадиров.

За словами голови Чечні, НАТО загрожує існуванню всього світу, але Росія кинула виклик цьому "злу" і впевнено рухається до перемоги.

Кадиров звернувся до мусульман китайською мовою: дивіться відео

Кадиров "дав у штангу"

На думку політолога Ігоря Рейтировича, Кадриров намагається таким чином підвищити свої важливість та суб’єктність, вже навіть не в форматі Росії, а всієї планети. Але з китайською мовою і зверненням до мусульман він трохи "дав у штангу".

"Якщо ми подивимося на мусульман, які живуть на території Китаю, то їх, як правило, уряд країни придушує. І вони явно проти НАТО виступати не будуть, бо мріють про зовсім інші речі – позбутися гніту з боку центральної китайської влади. І НАТО, можливо, розглядають в якості якоїсь допомоги для себе", – вважає Ігор Рейтирович.

За словами політолога, у Кадирова якісь дуже "розумні" радники, які вирішили хайпонути таким чином. І цей заклик треба розглядати з точки зору намагань Кадирова щось про себе сказати, якось нагадати.

Він вже не записує ролики про війну в Україні. Тому що виглядає відверто смішно, в тому числі безпосередньо на території самої Росії,

– говорить Рейтирович.

Епатаж — єдине, що залишилося у Кадирова

На думку політолога, радники голови Чечні шукають різні механізми, щоб з одного боку потішити "его" свого начальника Кадирова, а з іншого – вони дійсно вважають, що з такими заявами він стає суб’єктною політичною фігурою.

"Вони передають натяк для російських політичних еліт, що, мовляв, коли у нас тут почнеться в майбутньому боротьба за владу після відходу Путіна, Рамзан Кадиров притендуватиме на якусь дуже важливу роль. Можливо не на очільника Росії, але свого він не віддасть і буде триматися за те, що здобув за останні 20 років", – пояснив Ігор Рейтирович.

Політолог вважає, що це не остання заява Кадирова. Далі, можливо, будуть заяви до іншими мовами чи до представників різних країн та континентів.

Цей епатаж – єдине, що в нього залишилося. І коли у тебе немає реальних механізмів впливати нат те, що відбувається в світі, то залишається записувати якісь д*більні ролики, і думати, що це принесе тобі якусь користь. Але це приносить виключно сміх,

– завершив Ігор Рейтирович.

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