Чечня готова подниматься: на что пойдет Кадыров, объявив "кровную месть" политикам России

Рамзан Кадыров во время своего совещания с силовиками публично объявил так называемую "кровную месть" сразу нескольким кремлевским политикам. Он сказал, что люди, которые якобы заказывали его убийство, должны понести наказание, или как-то оправдаться по этому поводу.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Кадыров уже давно позиционирует себя как самостоятельный игрок. Сейчас он подыгрывает Владимиру Путину, но в любой момент его поведение может измениться.

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О чем может свидетельствовать заявление Кадырова

Кадыров хоть и выражает благосклонность к Путину, но уже угрожает его окружению. По мнению главы Чечни, именно приближенные к российскому диктатору люди, а также спецслужбы контролируют его, пытаются понизить статус, или даже и ликвидировать,

Был период, когда он сомневался в перспективах режима Путина, особенно, когда начался мятеж Пригожина, или когда проводились эффективные операции на Харьковщине. Тогда Кадыров отступал, прятался,

– отметил Николай Маломуж.

Заявление о "кровной мести" – это нарушение не только норм права, но и традиций российского террористического режима. Ведь там принято, что все в одной лодке, все связан друг с другом. Но теперь появляется тот, кто хочет искать виновников, отрабатывать какие-то альтернативные сценарии.

Обратите внимание! Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, который является приближенным к Путину. А также депутатам от Ингушетии и Башкирии. Это заявление стало следствием длительного бизнес-конфликта между Кадыровым и Керимовым за контроль над маркетплейсом Wildberries. Сами россияне оказались шокированы таким развитием событий.

"Для Путина это сигнал, что когда он будет проигрывать, Кадыров может взять на себя функцию организатора выхода Чечни. Это может произойти тогда, когда режим будет слабым. Поэтому это послание Кремлю", – подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Как может вести себя Кадыров дальше

Глава Чечни является шантажистом, поэтому когда Путин ослабнет, он непременно этим воспользуется. Например, может шантажировать использованием своих вооруженных формирований, изоляцией Чечни, дистанцированием от войны в Украине.

Кроме этого, может инициировать протестные движения внутри Чечни, которые будут выступать против Кремля. Кадыров сделает все, чтобы показать насколько Путину нужна его помощь. Он даст понять, что его поддержка может или ослабнуть, или вообще прекратиться, как в самой Чечне, так и на линии фронта.

А может поднять весь Кавказ. Ведь больше всего, чего боится Путин – это внутренних противостояний и восстаний. На этом Кадыров будет спекулировать,

– отметил Маломуж.

"Если берем оперативную информацию, то представители и кавказских народов, и даже самой Чечни готовы подниматься, а в некоторых ситуациях даже выступить против Путина", – добавил генерал армии.

Сейчас они выжидают, показательно поддерживают режим, пока он сильный и держит их под контролем. Но когда он ослаблен, тогда начнутся необратимые процессы.